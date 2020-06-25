Снова хочу вернуться к приватизации отеля Днепр. Его продажа будет иметь критическое значение для развития центра столицы, и поэтому я предлагаю всем более внимательно следить за происходящим.

Я уже детально описывал, как Фонд госимущества манипулировал финансовой отчетностью предприятия и начал продажу по методике «малой приватизации». В результате этих манипуляций стартовая стоимость объекта была занижена в 3 раза. Процедура малой приватизации не предусматривает обязательной независимой оценки имущества, что позволяет и дальше манипулировать ценой.

Стартовая цена отеля – всего 81 миллион гривен.

В балансовом отчете право постоянного пользования участком земли под отелем оценено в 147 млн грн.

В земельном кадастре фигурирует сумма 53 млн грн.

Мои оппоненты утверждают, что все это не имеет никакого значения, дескать, на аукционе будет конкуренция и цена объекта вырастет в несколько раз.

Да.

Но.

Финансовая отчетность за 2019 и предыдущие годы не вызывает никакого доверия даже у аудиторов, есть все основания предполагать, что она недостоверна.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТА НЕ ПРОВЕДЕНА.

Нет понимания, во сколько реально государство оценивает свою собственность, какую минимальную сумму должно за него получить.

Любой нормальный аукцион должен содержать ценовой порог, ниже которого владелец продавать не будет и признает аукцион не состоявшимся.

Сколько это в случае отеля «Днепр» - 81 миллион гривен? Серьезно?

А 400 миллионов гривен – это будет адекватная цена за отель? Может быть 500? 600? Больше?

Никто не знает!

Предлагаю главе ФГИ Дмитрию Сенниченко публично назвать эту цену.

Продажа по принципу «сколько дадут» - это чистой воды коррупция: дадут мало, остальное занесут наличными за участие в схеме.

А теперь контекст.

Отель Днепр – это не просто 12-этажное здание в лучшем месте столицы.

За отелем Днепр расположено ветхое здание (Грушевского, 4б, должно пойти под снос), а рядом - пустырь, где много лет назад стоял ресторан «Столичный», который был снесен в 2004 году (Крещатик, 5). Эти участки числятся за компанией «Грааль».

Еще в 2003 году был проведен инвестиционный конкурс по застройке этих участков. За отелем «Днепр» планировали построить 47-этажную высотку плюс два 10-этажных здания и трехуровневым паркингом под ними на 1150 машиномест.

Бюджет строительства тогда был $500 млн.

В рамках этого строительства должна была произойти реконструкция всей Европейской площади.

Проекты застройки участков за отелем Днепр

Затем начались какие-то акции протеста, дело затягивалось. В декабре 2013 года дом по Грушевского, 4б горел. В 2019 году там был еще один пожар.

В последние 5 лет никаких новостей по проекту застройки не было. Но участки до сих пор оформлены на компанию «Грааль» - и никто, я так понимаю, от планов застройки не отказывался.

И вот – продажа отеля Днепр.

Основным претендентом на покупку отеля Днепр будет компания, связанная собственниками «Грааля» - об этом уже знает весь рынок. В случае их победы вопрос о строительстве высотки на Европейской площади снова станет актуальным, и есть все основания предполагать, что отель Днепр будет снесен, участки будут объединены и на них начнется строительство нового гостинично-офисного центра.

Возможно, это будут те самые 47 этажей.

Для сравнения. 47 этажей - это Карнеги-центр на Кловском спуске. Парус – 33 этажа.

Такое здание изменит архитектурный облик всего Правого берега Киева.

Проекты застройки участков за отелем Днепр

Схема будет такой: на старт аукциона по продаже отеля «Днепр» действительно будут допущены все желающие, торги будут идти в пределах 400 млн грн, потому что основная часть компаний будут претендовать только на отель как недооцененный самодостаточный объект.

Эксперты рынка допускают, что за порогом в 400 млн останутся только претенденты, связанные с «Граалем», и именно они выйдут на финишную прямую. Как только это произойдет – рост цены остановится и дальше уже не будет принципиально важным, какая из связанных компаний победит.

По крайней мере, для Дмитрия Сенниченко как организатора этой схемы.

Земельные участки на Крещатике, 5 и Грушевского, 4б после объединения с участком под отелем Днепр вырастут в цене в несколько раз из-за увеличения так называемого «пятна застройки».

Это называется «приватизация под соседа».

И это игра на понижение цены, против интересов государства.

А начиналось все с копеечной манипуляции в финотчетности, которая вывела объект на процедуру «малой приватизации».

Идеальная коррупционная схема.

Андрей Холодов, нардеп от партии "Слуга народа", в блоге для ЛІГА.net