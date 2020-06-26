Национальным банком Украины до сих пор управляют люди Петра Порошенко, что является одной из причин экономического застоя в Украине

Об этом в своем Facebook написал политик и нардеп Андрей Холодов. Приводим пост полностью.

Что делать с руководством НБУ?
 
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Во-первых, НБУ до сих пор де-факто управляют люди Петра Порошенко, в том числе - из-за границы.
 
Не нужно путать независимость НБУ с привычкой выполнять команды бывшего президента.
 
Во-вторых, я считаю неверными стратегические приоритеты НБУ.
 
Делать основную ставку на минимальную инфляцию (так называемое «инфляционное таргетирование») – это замораживать экономику, блокировать экономический рост и организовывать в стране застой.
 
В-третьих, есть объективные претензии по скорости принятия и качеству решений НБУ.
 
Учетная ставка, ОВГЗ, кредитование.
 
Очевидно, что решения принимаются слишком медленно.
 
Я уверен, что для каждого такого опоздания найдется сотня объяснений и причин, но меня они не интересуют.
 
Меня интересуют только результаты.
 
Никаких компромиссов тут не может быть.
 
НБУ – важнейший государственный орган, и нуждается в новом (во всех смыслах) поколении руководителей.
 
Только после такого обновления в НБУ появится реальная независимость и проукраинская политическая позиция.

Андрей Холодов, народный депутат от "Слуги народа"

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