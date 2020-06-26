Национальным банком Украины до сих пор управляют люди Петра Порошенко, что является одной из причин экономического застоя в Украине
Об этом в своем Facebook написал политик и нардеп Андрей Холодов. Приводим пост полностью.
Что делать с руководством НБУ?
Менять.
Во-первых, НБУ до сих пор де-факто управляют люди Петра Порошенко, в том числе - из-за границы.
Не нужно путать независимость НБУ с привычкой выполнять команды бывшего президента.
Во-вторых, я считаю неверными стратегические приоритеты НБУ.
Делать основную ставку на минимальную инфляцию (так называемое «инфляционное таргетирование») – это замораживать экономику, блокировать экономический рост и организовывать в стране застой.
В-третьих, есть объективные претензии по скорости принятия и качеству решений НБУ.
Учетная ставка, ОВГЗ, кредитование.
Очевидно, что решения принимаются слишком медленно.
Я уверен, что для каждого такого опоздания найдется сотня объяснений и причин, но меня они не интересуют.
Меня интересуют только результаты.
Никаких компромиссов тут не может быть.
НБУ – важнейший государственный орган, и нуждается в новом (во всех смыслах) поколении руководителей.
Только после такого обновления в НБУ появится реальная независимость и проукраинская политическая позиция.
Андрей Холодов, народный депутат от "Слуги народа"
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