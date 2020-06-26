Национальным банком Украины до сих пор управляют люди Петра Порошенко, что является одной из причин экономического застоя в Украине

Об этом в своем Facebook написал политик и нардеп Андрей Холодов. Приводим пост полностью.

Что делать с руководством НБУ? Менять.

Во-первых, НБУ до сих пор де-факто управляют люди Петра Порошенко, в том числе - из-за границы.

Не нужно путать независимость НБУ с привычкой выполнять команды бывшего президента.

Во-вторых, я считаю неверными стратегические приоритеты НБУ.

Делать основную ставку на минимальную инфляцию (так называемое «инфляционное таргетирование») – это замораживать экономику, блокировать экономический рост и организовывать в стране застой.

В-третьих, есть объективные претензии по скорости принятия и качеству решений НБУ.

Учетная ставка, ОВГЗ, кредитование.

Очевидно, что решения принимаются слишком медленно.

Я уверен, что для каждого такого опоздания найдется сотня объяснений и причин, но меня они не интересуют. Меня интересуют только результаты.

Никаких компромиссов тут не может быть.