Лідер Національного корпусу Андрій Білецький продовжує проводити зустрічі з регіональним активом партії

Про це пише Знай.

29 червня лідер Нацкорпусу Андрій Білецький взяв участь у зборах Запорізького осередку партії – окрім нагальних питань поточної політики активісти разом з лідером обговорили участь в осінній кампанії виборів до місцевих рад.

Запорізька область визначена як одна з ключових для Нацкорпусу в майбутніх перегонах.

Крім того, Білецький ще раз наголосив на тому, що в ці дні Україна переживає нову хвилю активності антиукраїнських сил.

Наша спільна задача – втримати «вату» від скільки-небудь активний дій в напрямку проросійського реваншу. Нацкорпус, як завжди, стоїть в авангарді політичного та громадського захисту українських інтересів.

Нагадаємо, вчора, 28 червня, Білецький відвідав Черкаський та Дніпровський осередки партії, а також завітав до черкаського будинку ветеранів.

Білецький наголосив, що на їх чекає гаряча політична осінь. Нацкорпус в центрі та в регіонах готовий прийняти будь-які виклики та гідно захистити інтереси українців.