Андрій Білецький попередив про серію провокацій з боку проросійських сил у п'яти регіонах України.

Про це він пише у своєму Телеграм-каналі. Далі наводимо слова автора без змін та коментарів.

Гранати і дегенерати. Нещодавно сумнозвісний Ківа збирав проплачених тітуханів та відвертих імбецилів для створення якоїсь-там варти… А вже сьогодні у його рідному місті Полтаві, в офіс його рідної партії ОПЗЖ прилетіла граната. І це є відвертою провокацією реваншистів. Зараз поясню чому.

Існує думка, що у кремлівських методичках «ватних» партій в Україні з'явився пункт: «Самознищення з подальшим наклепом на патріотів!». Проте, українське суспільство не вірить у дешеві провокації і путінський спектакль, який намагаються сьогодні розігрувати ляльки Кремля.

Якщо хтось (Медведчук, Ківа, Шарій) хоче розповісти про тероризм, то хай згадає краще про фінансованих «опозиційними» силами бойовиків, що кидали гранату в офіс «Національного Корпусу» в Києві. Хай згадають про терористів, що підірвали мирний мітинг у Харкові, коли загинув неповнолітній Даня Дідик. Хай згадають про тисячі українських солдат, що загинули на фронті, боронячи Україну від фінансованого Путіним тероризму.

Ми маємо інформацію, що у п'яти регіонах ватні сили планують провокації й для цього скупляють бандитсько-тітуханську мразоту. На ці провокації ми відповімо чітко та спокійно. І це лише прискорить зникнення цієї нечисті з нашої землі.

Шаріївські пішаки та московські холуї в особі ОПЗЖ замовчують, як вони наймали тітушок задля підриву гранатою офісу «Національного Корпусу» в Києві, як їх кошти перетворювалися в набої російських солдат, що вбивали наших військових, як отримували мільярди від Путіна задля розколу України.

Ми переможемо вас законним шляхом. Адже таким як ви не місце в Україні!