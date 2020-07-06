Украинский журналист Денис Иванеско раскритиковал законопроект "О медиа", в частности, повышение зарплаты членам Нацрады

Ситуацию Иванеско прокомментировал у себя на ФБ-страничке. Приводим пост полностью.

По новому законопроекту "О медиа" членам Нацрады поднимут оклад до 158 тыс грн в месяц.

Добавьте к этому надбавку за ранг, выслугу лет, язык, работу с нормативными актами, интенсивность и премию - будет больше $10к в месяц на руки. Сильно много. И для госсектора, и для медиа рынка. Учитывая что Нацрада, в основном, занимается цензурой и при всех режимах была верным кнутом власти против ТВ.

Зеленский признал неудовлетворительной работу Нацрады, уволил свою четверку. А профильный комитет рады просит зал не принимать отчет Нацрады. И эти же люди предлагают повысить зарплаты чиновникам, чья работа им не нравится. Вот зачем?

Главным регулятором для медиа должен быть читатель, а не госчиновник с адско высокой зарплатой.

В топку новый законопроект "О медиа".