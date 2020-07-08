6 липня відбулася загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області. Наразі вогонь охопив Борівське, Охтирське та Капітанівське лісництва. Пожежа дісталася житлового сектора селищ Вовче і Смоляниново Новоайдарського району. У зв’язку з масштабними лісовими пожежами в районі Сєвєродонецька і Новоайдара президент Володимир Зеленський відправився до Луганської області.

Вже є заява керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Гайдая до Кабінету Міністрів щодо визнання масштабних пожеж на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня. Це дасть змогу передбачити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Але не це головне.

Основний акцент полягає в тому, що лісомисливські господарства зможуть вирубати згорілий ліс і почати рекультиваційні роботи. За попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу.

На мою думку, це можливість приховати, як сліди минулих нелегальних вирубок, так і офіційно проводити нові.

Нагадаю, в березні 2020 року ДБР повідомило про те, що протиправними діями головного лісничого державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство" завдано збитків державі на суму понад 11000000 гривень.

Варто зазначити, що згідно перших повідомлень 6 липня о 13 год. 21 хв поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Крім того, вогнеборці ліквідують верхову пожежу на території Капітанівського лісництва, площа якої становить близько 40 га. Тобто, згідно перших повідомлень, вогнем була охоплена площа приблизно 100 га.

Натомість, наразі говорять вже про те, що вогнем охоплена площа близько 5 тис га.

За інформацією ГУ ДСНС у Луганській області, завдяки злагодженим діям сил та засобів зранку 7 липня пожежу площею майже 85 га було локалізовано.

Утім, за оцінками екскерівника ВЦА м. Лисичанськ В. Шведова, в той час коли представники обласної влади звітували, що пожежі локалізовані, контролювати ситуацію залишилася лише одна пожежна машина. Полум'я, між тим, пішло по верхах. Примітно, що дві пожежні станції Лисичанська, наскільки мені відомо, не були задіяні. Хоча кожна станція має потужність 150 л / секунду. Новоайдарська станції взагалі виявилася неробочою.

Так що списувати все виключно на поривчастий вітер до 25 м/с та високу температуру повітря, що сягала 38 градусів, як зараз це намагаються робити, не зовсім вірно. Можна говорити як мінімум про халатність і про відсутність превентивних заходів.

Варто зауважити, що за інформацією директора департамету облдержадміністрації Олександра Чалого, проведена аеророзвідка території лісу, де виникла пожежа, і визначено 15 вогнищ горіння хвойної підстилки. Так що говорити про локальний спалах - проблематично.

Про те, що можливий підпалив, говорить і одна з трьох версій поліції.

"Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Наразі розглядаються три версії загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів", - сказав голова НПУ І. Клименко.

Ще один важливий момент: буквально вчора СБУ повідомила, що в Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали агента ФСБ Росії, який планував підірвати резервуари з аміаком на території ВАТ Сєвєродонецьке об'єднання Азот, що призвело б до екологічної катастрофи і загибелі людей. Мовляв,він взяв в умовленому сховище заздалегідь приготовані засоби ураження (дві одиниці РПГ-22), але був схоплений.

Чому ця невдала "диверсія" так вдало збіглася з пожежами? Чи не тому, що на затриманого "диверсанта" можна списати наразі і можливий підпал? Або списати це на інших "диверсантів" з "ЛНР", яких, на жаль, затримати не вдалося.

Загалом, дуже багато підозрілих збігів в пожежах на Луганщині. І це наводить на думку про можливо спланований підпал з корисливою метою. Сподіваюся, слідство встановить істину .

Тим часом, Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що в Новоайдарському районі Луганської області на даний момент у зв’язку з лісовими пожежами загрози населеним пунктам немає.

Загалом до гасіння залучили 1 125 чоловік та 201 одиниця техніки, зокрема 2 літаки АН-32П. На місці пожежі розгорнули оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, а також працює оперативна група ДСНС.

Д. Снєгирьов