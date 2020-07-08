Народный депутат Сергей Шахов убежден, что лес на Луганщине подожгли намеренно
Об этом он пишет на своей странице в Facebook.
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«Если в Украине горит лес, - значит кому-то выгодно скрыть его вырубку», уверен? что и пожар на Луганщине не без преступного умысла. Слишком поразительное совпадение. Лес загорелся именно тогда, когда туда выехала ВСК на проверку...
Лично я, в такие совпадения не верю!
Дело в том, что на Донбассе процветает вырубка лесов, на чтоя неоднократно обращал внимание с трибуны парламента. За этим может стоять областное управление Нацполиции. И чтобы никто не узнал - просто поджигают все.
Однако преступники не учли, что из-за аномальной жары огонь распространялся очень быстро и вышел за пределы леса. Сейчас в Украине полностью отсутствует управление лесами, поэтому до сих пор существует проблема незаконной вырубки.
Главное - найти и наказать виновных в этом бедствии. Независимое расследование возможно только, если им займутся правоохранители из Киева - нельзя доверять расследование тем, кто, предположительно, причастен к поджогу.
Наша команда круглосуточно работает в зоне пожара, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим.
Пять погибших, десяток раненых, более 100 сгоревших домов, сожженные поселки, пожарные из разных уголков Украины. Кто будет отвечать?