"И если будет замечено по Ясновельможному Гетману нечто противоположное справедливости..."

Николай Томенко привел вождям вечный пример Гетманов Мазепы-Орлика

Об этом политик пишет на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

Про настановы Гетманов Мазепы Орлика президентам Порошенко-Зеленскому!

История с переговорами Зеленского с Трампом, Порошенко с Путиным и Байденом снова заставила меня процитировать наших руководителей 17 - 18 века.

Так, параграф 6 знаменитой Конституции Пилипа Орлика от 5 апреля 1710 года определяет, как должны действовать Руководители Государства во внешне-политических делах:

(текст этого своеобразного политического завещания, как по мне, является совместной работой Ивана Мазепы, Костя Гордиенко…и конечно Пилипа Орлика)

«…если будут поступать какие-то письма из иностранных государств…, адресованные Светлейшему Гетману, тогда принадлежащая ему…сообщать (о них) Генеральную старшину, а также раскрывать ответы, и чтобы не было тайной письменной корреспонденции, особенно чужеземной и такой, которая могла бы нанести ущерб целостности Родины и общему благу.

… И если будет замечено по Ясновельможному Гетману нечто противоположное справедливости и такое, что отклоняется от законов или наносит вред вольностям и опасное для родины, тогда старшина, полковники и советники могут воспользоваться в полной мере свободой голоса… требуя отчета о нарушении законов и вольностей батькивщины…

Светлейшему Гетману не надлежит обижаться или метаться, а наоборот - он должен позаботиться об исправлении нарушений».

П.С. Информирую, что в настоящее время в издательстве находится второе, обновленное издание моего исследования «Украина: история Конституции».