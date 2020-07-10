Николай Томенко привел вождям вечный пример Гетманов Мазепы-Орлика
Об этом политик пишет на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».
Далее приводим слова автора без комментариев.
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Так, параграф 6 знаменитой Конституции Пилипа Орлика от 5 апреля 1710 года определяет, как должны действовать Руководители Государства во внешне-политических делах:
(текст этого своеобразного политического завещания, как по мне, является совместной работой Ивана Мазепы, Костя Гордиенко…и конечно Пилипа Орлика)
«…если будут поступать какие-то письма из иностранных государств…, адресованные Светлейшему Гетману, тогда принадлежащая ему…сообщать (о них) Генеральную старшину, а также раскрывать ответы, и чтобы не было тайной письменной корреспонденции, особенно чужеземной и такой, которая могла бы нанести ущерб целостности Родины и общему благу.
… И если будет замечено по Ясновельможному Гетману нечто противоположное справедливости и такое, что отклоняется от законов или наносит вред вольностям и опасное для родины, тогда старшина, полковники и советники могут воспользоваться в полной мере свободой голоса… требуя отчета о нарушении законов и вольностей батькивщины…
Светлейшему Гетману не надлежит обижаться или метаться, а наоборот - он должен позаботиться об исправлении нарушений».
П.С. Информирую, что в настоящее время в издательстве находится второе, обновленное издание моего исследования «Украина: история Конституции».