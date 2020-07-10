Политолог Юрий Романенко объяснил, как двуличие погублило экс-президента Петра Порошенко и что ждет Владимира Зеленского.
Далее приводим текст автора без изменений:
Самый смешной лепет порохоботов в этом деле с разговором Порошенко и Путина - это лепет о языке дипломатии. Дурачки не понимают, что когда у вас отрезали Крым и вторглись на Донбасс, то это война, а не дипломатия.
Но Порошенко потому и проиграл власть, ибо на публику кричал, что война, а в кулуарах решал свои делишки именно таким образом - "обнимаю, жму руку". Именно это двуличие и отвернуло от него людей, кроме самых упоротых армовиром. И именно двуличие погубит и Зеленского. Потому что, когда ты переезжаешь на госдачу, то поступаешь обратно тому, что декларировал на выборах. Или, когда говоришь что тебя не интересуют тендера на дороги, то открываешь путь к огромному воровству своего вороватого окружения, которое придя к власти сразу побежало к коррупционерам, дабы войти в темы. Или, когда кричал, что проведешь либерализацию и уменьшение давления на бизнес, а фактически проводится политика удушения мелкого и среднего бизнеса в пользу крупного.
Поэтому, порохоботы, не нойте, Зеленского будут иметь точно также, как сейчас Порошенко. Хотя, кто его имеет, так, цирк на публику.
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Настоящие перемены начнутся тогда, когда бывшие президенты будут садиться. И не в теплое кресло на топовых телеканалах, а в тюрьму. За двуличие, нарушение законов и предательство государственных интересов.