Политолог Юрий Романенко объяснил, как двуличие погублило экс-президента Петра Порошенко и что ждет Владимира Зеленского.

Далее приводим текст автора без изменений:

Самый смешной лепет порохоботов в этом деле с разговором Порошенко и Путина - это лепет о языке дипломатии. Дурачки не понимают, что когда у вас отрезали Крым и вторглись на Донбасс, то это война, а не дипломатия.

Но Порошенко потому и проиграл власть, ибо на публику кричал, что война, а в кулуарах решал свои делишки именно таким образом - "обнимаю, жму руку". Именно это двуличие и отвернуло от него людей, кроме самых упоротых армовиром. И именно двуличие погубит и Зеленского. Потому что, когда ты переезжаешь на госдачу, то поступаешь обратно тому, что декларировал на выборах. Или, когда говоришь что тебя не интересуют тендера на дороги, то открываешь путь к огромному воровству своего вороватого окружения, которое придя к власти сразу побежало к коррупционерам, дабы войти в темы. Или, когда кричал, что проведешь либерализацию и уменьшение давления на бизнес, а фактически проводится политика удушения мелкого и среднего бизнеса в пользу крупного.

Поэтому, порохоботы, не нойте, Зеленского будут иметь точно также, как сейчас Порошенко. Хотя, кто его имеет, так, цирк на публику.

Настоящие перемены начнутся тогда, когда бывшие президенты будут садиться. И не в теплое кресло на топовых телеканалах, а в тюрьму. За двуличие, нарушение законов и предательство государственных интересов.