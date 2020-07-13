На минулому тижні в форматі відеоконференції відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

На засіданні українська сторона зайняла слушну позицію, що вибори в ОРДЛО восени не відбудуться, і загалом щодо виконання мінських угод. Фактично, ми не вийшли за так звані червоні лінії, і це нервує Росію.

Росія знервована, бо після кожної зустрічі Тристоронньої контактної групи у Кремлі розуміють – перемовини затягуються і йдуть не за їхнім сценарієм. Так, під час оперативної наради з постійними членами Ради безпеки Росії, яку за підсумками перемовин провів президент РФ Володимир Путін, було висловлено розчарування у зв'язку з відсутністю динаміки по врегулюванню кризи на Сході України.

Показовим є склад учасників цієї наради. У ній взяли участь голови Ради Федерації Валентина Матвієнко і Державної думи В'ячеслав Володін, міністри закордонних справ Сергій Лавров і внутрішніх справ Володимир Колокольцев, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв і секретар Ради безпеки Микола Патрушев, глави Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, глава адміністрації президента Антон Вайн і спеціальний представник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вже заявив, що Путін і постійні члени Ради безпеки Росії розчаровані тим, що влада України не виконує мінські і паризькі угоди. "Ні мінські, ні паризькі домовленості Київ не виконує", — пояснив він.

Звинувачуючи Україну у відсутністі прогресу щодо врегулювання ситуації, Кремль активно займається паспортизацією жителів ОРДЛО. За попередніми оцінками, на момент можливих місцевих виборів третина жителів ОРДЛО будуть власниками російських паспортів. Таким чином, Москва чітко дає зрозуміти, що розглядає ОРДЛО як суб’єкт РФ. При цьому наголошуючи, що окуповані території є невід’ємною частиною України. Росія ніколи не піде на визнання квазіутворень, оскільки хоче дистанціюватися від збройного конфлікту і перевести його на рівень внутрішнього.

Позиція Росії на переговорах у Мінську залишається незмінною: виконання Україною мінських угод – проведення виборів в ОРДЛО на умовах Кремля, надання особливого статусу цим територіям. Тобто федералізація нашої держави. Також виконання зобов’язань, взятих під час нормандської зустрічі в 2019 році.

В свою чергу Україна заявила, що вибори в ОРДЛО восени не відбудуться. Ми зайняли чітку позицію і щодо проведення виборів, і виконання мінських угод. Так, в інтерв'ю «Українській правді» секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі не бачить передумов для проведення виборів на Донбасі, оскільки основні умови для цього не забезпечені. За його словами, якщо на Донбасі відбудуться зміни у бік деокупації територій, то рано чи пізно там відбудуться вибори, але проходити вони повинні на українській території, за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська Центральна виборча комісія повинна їх там проводити. "Поки складно уявити такі умови,- зауважив він.

Тому Росія нервує і припускається берега, заявляючи вустами Лаврова, що українська делегація в Мінську дезавуювала все те, що було погоджено в Берліні.

Утім, на мою думку, поки Україна не заявить, що міські угоди втратили свою чинність, це не міждержавний договір, то збройний конфлікт не завершити. Мінські домовленості не обов’язкові до виконання і не прив’язані до економічних санкцій проти Росії. Це маніпуляції.

Поки Україна не зробила жодних поступок Росії. Більше того, президент Зеленський чи не вперше з початку війни публічно заявив, що Росії не треба ставити ультиматуми Україні щодо термінів виконання зобов’язань, взятих на переговорах у нормандському форматі. А міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков звернувся до західних партнерів підтримати перегляд домовленостей, досягнутих в Мінську. 8 липня своєму блозі на Atlantic Council він написав, що Мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, а Заходу варто підтримати їх перегляд, що дозволить реально змінити ситуацію.

Наразі українська сторона відстоює власні інтереси попри тиск країн Заходу і Росії. Кардинальних змін у зовнішній політиці України немає.

Нагадаю, 3 липня відбулась зустріч політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні. За підсумками перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь.

Д. Снєгирьов