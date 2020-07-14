Народный депутат Украины Сергей Шахов раскритиковал намерение нардепов отменить ограничение для зарплат чиновников в размере 47 тысяч гривен
Об этом он пишет в своем Telegram-канале, передает Politeka.net.
Приводим слова автора без комментариев:
Пока украинцы считают копейки в своих карманах, не имея достаточно денежных ресурсов, обеспечить родных, Глава парламента Дмитрий Разумков подписывает распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады.
Казалось бы ничего необычного, но на этом заседании будут рассматривать отмену ограничения зарплат чиновников.
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Если раньше ограничение составляло 47 тысяч гривен, сейчас же будет .... боюсь вслух называть эти заоблачные суммы. За что они будут получать такие деньги, - неизвестно.
Меня поражает безразличие власти к судьбе украинского народа. Люди выбрали именно вас с надеждой на лучшее будущее, мирное небо над головой, а в ответ - очередное незаконное обогащение и пустые обещания.
Президенту стоит пересмотреть социальную политику в Украине и внедрить эффективные меры урегулирования социальной жизни страны.