Народный депутат Украины Сергей Шахов раскритиковал намерение нардепов отменить ограничение для зарплат чиновников в размере 47 тысяч гривен

Об этом он пишет в своем Telegram-канале, передает Politeka.net.

Приводим слова автора без комментариев:

Пока украинцы считают копейки в своих карманах, не имея достаточно денежных ресурсов, обеспечить родных, Глава парламента Дмитрий Разумков подписывает распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады.

Казалось бы ничего необычного, но на этом заседании будут рассматривать отмену ограничения зарплат чиновников.

Если раньше ограничение составляло 47 тысяч гривен, сейчас же будет .... боюсь вслух называть эти заоблачные суммы. За что они будут получать такие деньги, - неизвестно.

Меня поражает безразличие власти к судьбе украинского народа. Люди выбрали именно вас с надеждой на лучшее будущее, мирное небо над головой, а в ответ - очередное незаконное обогащение и пустые обещания.

Президенту стоит пересмотреть социальную политику в Украине и внедрить эффективные меры урегулирования социальной жизни страны.