У Луганській області ліквідували лісову пожежу, що почалася 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області

“Станом на 17:20 13 липня пожежу на території Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств Луганської області остаточно ліквідовано. Осередки тління та загроза загоряння відсутні”, — повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Орієнтовна площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га. За інформацією пресслужби Луганської облдержадміністрації, розмір збитку, заподіяного надзвичайною ситуацією тільки від втрати лісових насаджень, становить понад 450 мільйонів гривень.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради заявив, що Верховна Рада готова оперативно вирішувати ті питання щодо ліквідації наслідків пожеж на Луганщині, які від неї залежать. "Пожежі були достатньо серйозні, і сьогодні держава також повинна оперативно включитися до вирішення і ліквідації тих наслідків, які ми там спостерігаємо", - зазначив він.

Утім, на мою думку, держава повинна не тільки оперативно вирішувати питання щодо ліквідації наслідків пожежі, але, в першу чергу, оперативно вирішити кадрові питання на Луганщині.

Я пропоную проаналізувати ситуацію з пожежами, як це все нам піднесли.

Нагадаю, пожежа виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка. Зранку 7 липня пожежу локалізували, водночас через сильний поривчастий вітер (до 25 м/с) вогонь поширився на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Вогонь охопив близько 50 га території Борівського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове.

Пожежа почалася 6 липня у 13.20, а вже о 8 годині ранку 7 липня прозвітували, що пожежу локалізовано на площі дев’яносто гектарів. Утім, восьмого липня з"являється інформація про те, що площа пройдена вогнем вже п’ять тисяч гектарів. І тут виникає перше питання: якщо пожежу локалізовано на площа 90 га, то яким чином площа пожежі збільшилася до 5 000 гектарів? Чи немає саме тут складу злочину? Чи не надавали діяльністю чи бездіяльністю можливість пожежі перекинутися на більшу площу з метою приховування незаконних вирубок, а також отримання дозвілу на нові, та на проведення т.зв. рекультиваційних робіт. Не знати про існування незаконних вирубок керівник обласної влади не міг, бо в березні 2020 року ДБР повідомило, що протиправними діями головного лісничого державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство" завдано збитків державі на суму понад 11000000 гривень.

Повертаючись до теми пожеж, варто зауважити, що за інформацією свідків тих подій ,трасу перекрили не даючи можливості вивозити людей, в той час як пожежна техніка ще не зайшла в зону пожежі.

"Пожежники приїхали близько 7-ї вечора. Заливали вже тліючі руїни. До того моменту вже все згоріло, - згадує страшні події житель с. Смолянинове Віктор Ликов.

Потерпілі від пожежі мешканці села Смолянинове повідомили 5 каналу, що гасити пожежу почали надто пізно – через два дні після її початку. “Чому раніше не можна було!? Сьогодні тут пожежні з Кіровограда, Києва, Полтави – всі. Чому раніше їх не можна було викликати?”, – каже потерпілий від пожежі мешканець Смолянинового.

Інша місцева мешканка стверджує, що жодної централізованої евакуації з села не було. “Виїжджали своїми силами, вивизили дітей. Вони приїхали і почали запитувати, чи не потрібно вивозити дітей, коли вже всіх вивезли”, – сказала потерпіла.

Виїжджали люди своїми силами. В результаті ДТП загинули три людини. Вони на власному автомобілі намагалися виїхати з вогнища загоряння, але через погану видимість і вогонь не змогли виїхати.

І знов питання, а хто давав розпорядження перекрити трасу?

З перших годин пожежі треба було формувати відповідний штаб. Голова обласної військово- цивільної адміністрації повинен був брати на себе персональну відповідальність. Цього здійснено не було. За дві доби, поки все горіло, оперативного штабу фактично створено не було. Була лише бурхлива імітація його роботи.

Якщо ми отримаємо відповіді на ці питання, то можливо і отримаємо відповідь щодо характеру пожежі.

Розповіді про те, що пожежі на Луганщині могли бути викликані обстрілами трасуючими боєприпасами з непідконтрольної території, як про це заявили у Нацполіції України, не витримують ніякої критики. Від с. Смолянинове до лінії розмежування -30-35 км.

"У нас не було обстрілів, але на передовій ворог виїжджав і спеціально обстрілював трасерами, вони підпалили траву, і там була пожежа, але у нас це виключено. Це пов'язане з погодою, або був навмисний підпал", - наголосив голова Луганської ОВЦА Гайдай.

Тепер питання щодо застосування авіації.

Знов таки, не президент повинен був приймати це рішення. Відповідне рішення щодо застосування авіації на підконтрольній Україні території, за 35 кілометрів від лінії розмежування, повинен був приймати оперативний штаб. Утім, авіація своєчасно не змогла відправитися в Луганську область для гасіння пожеж начебто через відмову бойовиків ввести режим тиші. "Я вже розмовляв із президентом з цього приводу. Розуміючи, що може бути така ситуація, ми вчора домовилися, щоб у Харкові нам надали літак ДСНС, який би міг загасити пожежу. Але, на жаль, та сторона, у якої просили режиму тиші, нічого нам не підтвердила", - розповідав голова Луганської ОВЦА Гайдай.

У зв'язку із цим, він зазначив, що було б самогубством летіти на літаку гасити пожежі в Луганську область.

Показово, що у 2016 році керівництвом області лобіювалося питання щодо так званої "реконструкції" Сєвєродонецького аеропорту. Тоді, за оцінками "незалежних експертів", вартість робіт з відновлення аеропорту порахували на суму приблизно 4 млрд. гривень.

Враховуючі всі ці обставини і можливі корупційні ризики програми щодо відновлення Сєвєродонецького аеропорту, 11 березня 2016 року я звернувся до СБУ, Генеральної прокуратури та НАБУ з вимогою порушити кримінальне провадження за фактами нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Незважаючи на всі перешкоди, у 2016 році вдалося заблокувати цю корупційну схему.

Примітно, що це питання знову постало після того, як у 2019 році, вже за часів президента Зеленського, на пост голови Луганської ОВЦА був призначений колишній ректор Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Дідоренка Віталій Комарницький. Попри шалений тиск з боку МВС і на цей раз вдалося заблокувати цю корупційну схему

Звертає на себе увагу той факт, що корупційні схеми "реконструкції" Сєвєродонецького аеропорту, який знаходиться в 20 кілометрах від лінії фронту, не є самогубством. Натомість питання щодо застосування авіації на підконтрольній Україні території за 35 кілометрів від лінії розмежування-навпаки.

Про рішення використовувати авіацію для ліквідації лісових пожеж у Луганській області повідомили тільки на брифінгу в Луганській області.

Доповідь Володимиру Зеленському щодо ситуації з лісовими пожежами в Луганській області та порядку їхньої ліквідації. Доповідь Володимиру Зеленському щодо ситуації з лісовими пожежами в Луганській області та порядку їхньої ліквідації. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 8. Juli 2020

Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, гасити пожежу з повітря будуть два літаки. Вони вже вилетіли на завдання. В свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що є розуміння, що все буде гаразд унаслідок застосування авіації для гасіння лісових пожеж на Луганщині. "З урахуванням того, що ситуація була складна, вирішили перекинути авіацію ближче до місця пожежі. Зранку ми сідали в Краматорську, і там вже все було готове", — зазначив Данілов.

На мою думку, представники обласної влади відверто гаяли час. Саме цієї доби щодо вирішення питання застосування авіації, за оцінками спеціалістів, як раз і вистачило щоб вогонь пішов далі на площу 5 000 гектарів.

Зараз це можна розцінювати як відвертий саботаж з боку керівника Луганської ОВЦА. Обласна влада не була готова до подібного розвитку подій. Це свідчить про нерозуміння специфіки області і взагалі відсутність у керівника області адміністративного досвіду вирішення подібних проблем.

Автор: Д. Снєгирьов