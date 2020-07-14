Закон про легалізацію грального бізнесу не зможе допомогти українській економіці встати на ноги

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Тарута. Далі наводимо текст автора без змін.

Закон про легалізацію грального бізнесу, який «слуги народу» насилу протягли сьогодні через Раду – це – сурогат законотворення, імітація турботи про наповнення Держбюджету, потворна гримаса піклування про інтереси громадян.

Тому я послідовно виступав взагалі проти інсування проекту 2285, і поголосував «проти» сьогодні. Чесно кажучи, вже навіть не знаю, чи зможе цей склад парламентської більшості зрозуміти, що у них вже немає часу бавитися іграшками та іграми, що потрібно терміново приймати насправді потрібні для реанімації економіки закони.

Закон про легалізацію грального бізнесу – це не про економіку. І Президент Зеленський ще може зупинити своїм вето ці небезпечні ігри!

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