Навіщо потрібен новий податок на землю?

Українцям підготували новий податок на землю. Відповідний законопроект №3131 був внесений до Верховної Ради від Слуг Народу та групи Довіра. Суть законопроекту полягає в тому, що депутати пропонують впровадження поставленого податкового зобов'язання з кожного гектара (п'ять відсотків від нормативно грошової оцінки, або близько 1400 грн/га) з наміром вивести з тіні більшу частину сільськогосподарської продукції. Проте, це не є вирішенням проблеми, оскільки люди знаходяться у скрутному положенні, а новий закон сприяє тому, що селяни скоріше за все залишаться без своїх паїв за мізерні гроші. Хліборобу не вигідно тримати свою землю і платити за нього податки, а для його обробки, більшість з них попросту не мають коштів. Очевидно, що відбуватиметься швидкий продаж, зокрема орендарям, які отримають цю землю за копійки. Як на мене, всі ці законодавчі ініціативи просуваються лобістами, в тому числі ми це бачимо на засіданнях парламенту, де до прикладу Укрпошта хоче возити ліки кур’єрськими послугами. Щодо інвестицій в земельний ринок, то тут не може йти і мови, оскільки с такою нестабільною ситуацією в країні, жодний чесний інвестор сюди не зайде. Слід ще й зауважити, що більшість українців виступає проти продажу землі, особливо іноземним компаніям та транснаціональним корпораціям

Аналізуючи закон, особливо відчутним удар буде для тих власників землі-фізичних осіб, які її не використовують, оскільки з огляду на пропоновані зміни, це не є підставою для звільнення від сплати податку. До прикладу в середньому орендар платить за пай близько 300$ на рік. За новим податком на землю звичайний селянин віддаватиме близько 200$, що є непідйомною ціною для звичайної людини. Тому однозначно селяни охоче продаватимуть свої паї великим аграріям та агрохолдингам, оскільки для останніх цей податок зіграє тільки в позитивну сторону, і не зашкодить їхньому прибутку. Тому лобісти заробляють, олігархи заробляють, а люди все біднішають і біднішають.

Нещадавно прем’єр міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що впровадження податку з кожного гектару сільгоспземель є передчасним, і я вважаю це правильна позиція. Наразі Кабмін показав свою політичну волю, не дивлячись на політичний тиск та лобіювання зацікавлених агрохолдингів.

Проблеми сучасного села

Також хочу зазначити, що нажаль в селах відсутня соціальна інфраструктура, слабка економіка та тотальна міграція. Я вважаю, що потрібно це змінювати, зокрема створювати земельний банк, проводити інвентаризацію державних земельних ресурсів, формувати нові бізнес-моделі співпраці та кооперації аграрно-промислових товаровиробників, нарощувати в аграрному експорті продукції з більшим вмістом доданої вартості, і ще безліч нововведень та реформ. А прийняття лобістських законів, що сприятимуть тільки знищенню українського села, це ганебна сторінка нашої історії. Тому я і моя команда за план розвитку села. Або ми приводимо фахівців, а бо ми і далі біднішаємо.

Наслідки дії податку на землю

Запровадження нового податку навряд чи здатне вирішити проблему детінізації агроіндустрії в країні. Проте однозначно вплине на життя простих селян та хліборобів. Змушуючи останніх продавити свою землю за копійки. Як наслідок, дія закону може створити умови для більшої тінізації агросектору в Україні, що зробить проблему взагалі невирішеною. Приклади економічних наслідків говорять самі за себе.

Катерина Одарченко, політтехнолог