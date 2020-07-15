Що крім страждання?

Крім страждання що?!

Л.Костенко

За время правления В.Зеленского и его «слуг» сказано, написано столько печального о настоящего, что дальше , кажется, некуда . Люди начинают размышлять о том, почему при власти В.Зеленского разваливаются все институты власти, которые при самом развитом воображении трудно назвать демократическим . А начав размышлять, приходят к выводу о серьезном заболевании всего общественного организма , гораздо более серьезном, чем еще совсем недавно казалось. И начинаем осознавать, какие трудности и духовное обновление народу придется пережить.

Но любой недуг имеет свои истоки, и именно сейчас давайте перелистаем историю болезни власти и остановимся на некоторых ее страницах.

От этой зеленой болезни:

- страна может потерять суверенитет Украины;

- коррупция в стране действует от рождения и до тризны;

- человек отделен от государства и власти;

- Конституция для В.Зеленского является антуражем государственности;

- внешнее управление страной зашкаливает до предела;

- реформы, проведенные П.Порошенко и В.Зеленским, направленные на уничтожение своего украинского народа.

К то автор судебной, медицинской, пенсионной, образовательной, административной реформы ? В какой стране их готовили и какая их конечная цель?

Сейчас команда президента готовит сокращение районов. Куда пойдут работать врачи, учителя, юристы, управленцы, работники культуры. Может в игровой бизнес или пополнят команду «Квартал-95».

Людей интересует, почему президент и его «слуги» привели страну за год к такой катастрофе ? Почему их политика обернулась таким цинизмом , таким разрывом. С элементарным представлением о добре и зле, каких страна до сих пор не знала.

Ложная политика «слуг» целый год расчищала дорогу своему царю. Она убеждала какие бояре вокруг плохие. Он хороший, справедливый. Они пытались доказать и убедить, чтобы он стал олицетворением высшей правды. Не вышло! Ложь, непрофессионализм царя расползается вширь и проникает вглубь .

Самое страшное в том, что многие «слуги» могут сегодня считать что-то абсурдом, а завтра нормой и наоборот . Это какое-то «беременное лицемерие».

Депутаты оппозиции призывают «слуг» остановиться, не переходить черту, отделяющую разум от безумия, но их голоса тонут в зеленом омуте. Если «слуги» в парламенте обладают монополией на власть, допускают подавление меньшинства, то они открывают дорогу личной диктатуре президента.

Подавление меньшинства начало конца демократии. Конец демократии − начало тирании .

Я чую увертюру

апокаліпсису.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша