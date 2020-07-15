Що крім страждання?
Крім страждання що?!
Л.Костенко
За время правления В.Зеленского и его «слуг» сказано, написано столько печального о настоящего, что дальше, кажется, некуда. Люди начинают размышлять о том, почему при власти В.Зеленского разваливаются все институты власти, которые при самом развитом воображении трудно назвать демократическим. А начав размышлять, приходят к выводу о серьезном заболевании всего общественного организма, гораздо более серьезном, чем еще совсем недавно казалось. И начинаем осознавать, какие трудности и духовное обновление народу придется пережить.
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Но любой недуг имеет свои истоки, и именно сейчас давайте перелистаем историю болезни власти и остановимся на некоторых ее страницах.
От этой зеленой болезни:
- страна может потерять суверенитет Украины;
- коррупция в стране действует от рождения и до тризны;
- человек отделен от государства и власти;
- Конституция для В.Зеленского является антуражем государственности;
- внешнее управление страной зашкаливает до предела;
- реформы, проведенные П.Порошенко и В.Зеленским, направленные на уничтожение своего украинского народа.
Кто автор судебной, медицинской, пенсионной, образовательной, административной реформы? В какой стране их готовили и какая их конечная цель?
Сейчас команда президента готовит сокращение районов. Куда пойдут работать врачи, учителя, юристы, управленцы, работники культуры. Может в игровой бизнес или пополнят команду «Квартал-95».
Людей интересует, почему президент и его «слуги» привели страну за год к такой катастрофе? Почему их политика обернулась таким цинизмом, таким разрывом. С элементарным представлением о добре и зле, каких страна до сих пор не знала.
Ложная политика «слуг» целый год расчищала дорогу своему царю. Она убеждала какие бояре вокруг плохие. Он хороший, справедливый. Они пытались доказать и убедить, чтобы он стал олицетворением высшей правды. Не вышло! Ложь, непрофессионализм царя расползается вширь и проникает вглубь.
Самое страшное в том, что многие «слуги» могут сегодня считать что-то абсурдом, а завтра нормой и наоборот. Это какое-то «беременное лицемерие».
Депутаты оппозиции призывают «слуг» остановиться, не переходить черту, отделяющую разум от безумия, но их голоса тонут в зеленом омуте. Если «слуги» в парламенте обладают монополией на власть, допускают подавление меньшинства, то они открывают дорогу личной диктатуре президента.
Подавление меньшинства начало конца демократии. Конец демократии − начало тирании.
Я чую увертюру
апокаліпсису.
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша