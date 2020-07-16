НЕК "Укренерго" офіційно відкрило підстанцію 500 кВ "Кремінська", що під’єднала північну частину Луганської області до об’єднаної енергосистеми України.

Про це пише Політрада.

"Підстанція "Кремінська" є останньою важливою віхою, яка дозволила вибудувати інфраструктуру, яка гарантує надійне живлення споживачів Луганщини, коли українська енергосистема буде від'єднана від Росії і Білорусі, що передуватиме інтеграції нашої енергосистеми з європейською", - заявив компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Проєктування підстанції в Кременній розпочалось у 2016 році. Проєктна вартість будівництва – 1 млрд 719 млн гривень, але кінцева вартість будівництва об'єкту склала 1,28 млрд грн (з ПДВ), що на 25,5%, або на 438 млн грн менше початкової.

Примітно, що економію коштів у розмірі 438 млн гривень пояснюють застосуванням нових методів будівництва і використання новітнього обладнання.

Здавалося б, можна тільки вітати застосування подібних передових технологій у будівництві, які дали можливість зекономити таку фантастичну суму. Нагадаю, мовиться про майже 500 млн гривень. Але, на мій погляд, справа тут не у новітньому обладнанні і передових методах будівництва. Справа у прискіпливій увазі з боку ГІ "Права Справа" до можливих корупційних схем під час будівництва підстанції, яких вдалося запобігти завдяки своєчасній реакції і розголосу у ЗМІ.

Менше з тим, повернемося до самого будівництва.

Для вирішення проблеми забезпечення надійного енергопостачання контрольованих ЗСУ територій Луганської області Кабінетом міністрів було розглянуто пропозицію Луганській військово-цивільної адміністрації про проєктування будівництва нової підстанції 500 кВ в районі міста Кремінна і лінії 220 кВ. За словами тимчасово виконуючого обов'язки глави "Укренерго" Ковальчука, у другому півріччі 2016 року мало б початися будівництво нової підстанції і до кінця 2017 року мало б завершитися.

Нагадаю, що свого часу про будівництво ЛЕП в Кременній говорив ще в. о. директора "Укренерго" Юрій Касич. Озвучувалася вартість проекту – 500 млн. грн. "У планах закладено будівництво ще одного джерела живлення. Ці пропозиції були підтримані Луганською ОВЦА, а також скеровані до Міністерства енергетики. Вартість цього проєкту – 500 млн. грн, строк реалізації, якщо не буде організаційних та земельних затримок, –12 місяців", – поділився тоді планами Касич.

Прикметно, що за оцінками ексголови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Туки вартість будівництва мала б коштувати бюджету приблизно 10-12 мільйонів доларів на протязі 2-3 років. "Звісно, це чималі кошти, але ж ніяк не 500 мільйонів гривень. До того ж, ведуться переговори з власниками великих промислових підприємств щодо співфінансування будівництва, бо вони не менше мешканців зацікавлені в цьому. Попередня згода досягнута",-наголошував він.

Згідно курсу валют НБУ станом на 28 вересня 2015 року (долар США-2158.8351) вартість будівництва мала б коштувати – 260 млн. гривень.

Почати у 2016 році будівництво підстанції в районі Кремінної не вдалося. В свою чергу, у січні 2017 року НЕК "Укренерго" оголосила тендер на будівництво в Луганській області підстанції 500 кВ "Кремінська". Очікувана вартість будівництва – 1,08 млрд. гривень без ПДВ. Підстанцію повинні були побудувати протягом 2017-2018 років.

Перемогу в тендері НЕК "Укренерго" на будівництво підстанції (ПС) "Кремінська" 500 кВ здобуло ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (КЕБК, Івано-Франківськ). "КЕСК" на аукціоні в системі ProZorro запропонувала виконати будівельні роботи за 1060,656 млн. грн., тоді як очікувана вартість будівництва ПС була заявлена на рівні 1083,333 млн. грн (без ПДВ). Генеральний підрядник мав виконати всі необхідні роботи протягом 2017-2018 років.

Тобто, незважаючи на те, що у 2017 році інфляція складала 13,7%, вартість підстанції "Кремінська" виросла більш ніж удвічі – з 500 млн.гривень до більше ніж мільярда.

4 липня 2017 року Кабмін схвалив ТЕО проекту та джерело фінансування (з тарифу НАЕК "Укренерго").

19 жовтня 2017 року на сайті НЕК "Укренерго" повідомляється, що відбулися громадські слухання щодо містобудівної документації Детального плану території, призначеної для будівництва ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ "Кремінська-Ювілейна".

23 травня 2018 року Кабмін офіційно виділив земельну ділянку під будівництво Кремінської підстанції і 26 вересня затвердив проєкт будівництва та виділення необхідних коштів у розмірі 1,677 млрд. грн.

Тобто ми бачимо, що ціна знову суттєво збільшилася.

13 серпня 2019 року на пресконференції в Києві операційний директор "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляє про те, що НЕК "Укренерго" завершить будівництво підстанції до кінця травня 2020 року. За словами Кудрицького, будівництво було розпочато в 2017 році. Завершення будівництва було заплановано на грудень 2018 року, але через процес узгодження в Кабміні терміни зрушилися.

На тлі заяв операційного директора "Укренерго" цікавими є заяви ще одного чиновника, а саме: директора Департаменту ЖКГ Луганської військово-цивільної адміністрації. 6 серпня на брифінгу для ЗМІ Віталій Сурай повідомив, що реалізація проєкту коштуватиме приблизно 2 мільярди гривень. "До речі, вже закуплено 99 % сучасного обладнання, роботи виконані на 70 %. Термін завершення усіх робіт – травень 2020 року", – заявив він.

Після появи інформації про збільшення вартості будівництва до 2 млрд грн. на сайтах informator.news, enigma.ua та blogs.korrespondent.net виходить моя стаття "Гібридна війна і гібридна ціна, або Чому навколо Кремінської ЛЕП точаться дивні речі". У статті піднімається питання щодо доцільності витрачання державних коштів на будівництво ПС 500 кВ "Кремінська".

Звертаю увагу на той факт, що після появи моєї статті ці сайти були заблоковані на підставі рішення скандального судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка.

13 серпня на вже згаданій прес-конференції операційний директор "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляє, що вартість будівництва ПС буде становити 1,3 млрд. гривень, при затвердженому Кабміном граничному кошторисі 1,7 млрд гривень.

Таким чином, буквально за тиждень після публікації викривальних матеріалів реалізація проекту будівництва підстанції із 2 мільярдів гривень знизилася в рази і становитиме 1,3 млрд. гривень. Нагадаю, кінцева вартість будівництва об'єкту склала 1,28 млрд грн (з ПДВ), що на 25,5%, або на 438 млн грн менше початкової.

А починали з 10–12 мільйонів доларів й успішних перемовин із власниками великих промислових підприємств щодо співфінансування цього будівництва.

Наразі підстанція запрацювала в штатному режимі в складі Об'єднаних енергетичних систем України. У компанії відзначають, що нова підстанція є найсучаснішим об'єктом "Укренерго".

Д. Снєгирьов