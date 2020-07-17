Об этом в своем Facebook написал политик и нардеп Андрей Холодов. Приводим пост полностью.

Обнаружил только что, что глава ФГИ Дмитрий Сенниченко вчера написал мне публичное обращение.

Отвечаю.

Во-первых, я с вами пари не заключал.

Я публично говорил, что не участвую в мошеннических схемах.

Во-вторых, а давайте-ка посмотрим на ситуацию с приватизацией по-честному.

План приватизации на 2020 год провален, из 530 переданных в прошлом году объектов вы провели аж 1 (один) аукцион по продаже отеля «Днепр», и то – по прямой публичной команде Президента Владимира Зеленского.

Аудиторы дали разгромный отчет о проверке отеля.

ДБР открыло уголовное производство из-за махинаций с прошлогодней отчетностью «Днепра», на основании которой ФГИ занизил стартовую стоимость в 3 раза.

Независимую оценку отеля ФГИ не проводил, сколько реально стоил актив – не известно. Вы выставили недвижимость в самом центре Киева по цене около $240 за квадрат, продали по $3,2 тыс. за квадрат и радуетесь.

И если бы не принятый закон об игорном бизнесе – цена была бы еще меньше.

Аукцион выиграла непубличная компания, неизвестно, откуда у нее взялся миллиард гривен.

Вероятный реальный покупатель – российский игорный магнат. Покупателю еще нужно будет доказать, что деньги у него легальные.

До крупной приватизации вы не дошли. Не подготовили даже документы, не говоря об аукционах. Пока работаете как отдел кадров – меняете директоров.

А, ну да, еще продаете сельские магазины.

Что у вас там за праздник, напомните?

Ну и в-третьих.

С января 2020 года вся моя депутатская зарплата направляется на благотворительность. Так что вы со своими уговорами сделать благотворительное пожертвование сильно опоздали.

Итого.

Повторяю, на манипуляции я реагировать не намерен.

Проводить приватизацию – это ваша работа, а не подвиг или какое-то великое достижение.

До конца года должен быть продан киевский завод «Большевик».

Не забывайте заниматься этим вопросом в перерывах между срачами в Фейсбуке.

Андрей Холодов, народный депутат от "Слуги народа"