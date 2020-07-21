Андрей Миргородский подчеркнул, что авторство проекта пешеходного моста возле Арки Дружбы народов принадлежит ему

Заслуженный архитектор Украины записал видеообращение в ответ на заявление нардепа Александра Дубинского. Видео, снятое на фоне того самого моста, он опубликовал на своей странице в Фейсбук.

«Я – киевский архитектор Андрей Миргородский, сын киевского архитектора Сергея Миргородского. И по моему проекту построен этот мост. И пусть все те, кто говорит по этому поводу всякую ерунду, ложь, абсурд, ответят за это по закону», - заявил архитектор.

Он также добавил, что оценить выполненный по его проекту мост киевляне смогут сами.

«Киевляне, просьба голосовать за этот проект ногами: кому-то он нравится, кому-то – нет, время покажет» - подытожил Миргородский.

К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ ПРОЕКТА НАШЕГО МОСТА. ПОРА СТАВИТЬ ТОЧКУ! Gepostet von Andriy Myrgorodskiy am Dienstag, 21. Juli 2020

Автор проекта пешеходно-велосипедного моста возле Арки Дружбы народов, заслуженный архитектор Украины, действительный член Украинской Академии Архитектуры Андрей Миргородский