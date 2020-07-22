Накал страстей, свойственный выборам, понемногу нарастает. Как всегда, в предвыборную пору повышенный спрос на социологию. Поэтому каждый социологический опрос воспринимается с большим интересом.

Вот и свежие социологические исследования Центра Разумкова предлагают срез общественных настроений, показывающих, в каком состоянии и с каким ресурсом доверия основные политические игроки вступают в предвыборную кампанию.

Начать с того, что сегодняшний пантеон политических героев Украины - это фигуры, которых превозносит одна группа избирателей / часть страны и ненавидит другая.

Итак, имидж "нового лица" больше не спасает президента Владимира Зеленского, потому что его баланс доверия / не доверия "ушел в минус" - 44 % против 49 %. Как видим, аванс доверия, выданный избирателями на президентских выборах и выборах в Верховную Раду, подошел к концу - сегодня ему не доверяет больше людей, чем доверяет.

Не лучше ситуация и у соратников - у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "минус 6 %", (39 % доверяют, 45 % нет). Еще хуже ситуация у премьер-министра Дениса Шмыгаля, которому доверяют только 14 %, а не доверяют 62 %. Т.е. баланс доверия / недоверия составляет 48 %. Правда, нужно учесть, что у Шмыгаля еще и слабая узнаваемость, многие украинцы просто не знают, как зовут премьер-министра и как он выглядит.

Вместе с тем, у Зеленского есть еще определенный резерв - 40,5 % опрошенных сказали, что наш президент - это честный и порядочный человек. Еще 9,0 % хотят надеяться на это. Ну, это мы уже много раз слышали. "Царь хороший - это бояре плохие" и "Ему не дают творить добро и облагодетельствовать народ". Удивительно, что кто-то еще верит в такое, но это так. А 33,0 % не считают Зеленского и его соратников ни честными, ни порядочными.

Можно сказать, что власть и оппозиция символически объединились - у всех самых влиятельных политиков уровень недоверия превышает уровень доверия.

Что до оппозиции, то здесь самый высокий уровень доверия у главы политсовета ОПЗЖ и народного депутата Виктора Медведчука - 20,2 %. За ним идут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - они примерно на одном уровне. 16,4 % - это фан-клуб Порошенко, 16,7 % у Тимошенко. Справедливости ради, 22,2 у Святослава Вакарчука, но он уже не имеет отношения к политике, потому что "без боя" покинул Верховную Раду и партию "Голос".

Что касается антирейтинга, то в тройке Порошенко-Тимошенко-Медведчук снова лидирует глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь". Его антирейтинг составляет "минус 49,2 %", в то время как у Тимошенко "минус 59,9 %", а у Порошенко вообще "минус 62,4 %".

Очень интересная картина, если анализировать с точки зрения "Майдан - Антимайдан". Получается, что у активно поддержавших Евромайдан Порошенко и Тимошенко антирейтинг больше, чем у противника Майдана в лице Медведчука.

Что до государственных органов, то все они имеют отрицательный показатель - "минус 4,6 %" у президента. И совсем катастрофические цифры у Верховной Рады и Кабинета Министров. "Минус 56,5 %" у парламента, "минус 50,9 %" у правительства. 63,0 % сказали в ходе опроса, что не доверяют чиновникам как классу.

Автор: Сергей Лозовский