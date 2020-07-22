Об этом сообщает Давид Жвания в видеообращении на своем Youtube-канале. Далее приводим слова автора.

В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойно смотреть, поэтому я решил дать эту пресс-конференцию. Предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибку. Рассказать всем, кто такой Порошенко и его окружение.

Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения.

Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами.

В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия.

Я готов дать показания органам следствия. Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам.

Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И Порошенко взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал. Борьба с олигархами свелась при Порошенко к борьбе с Коломойским, который не участвовал в сделке. Остальные получили свои коррупционные квоты. Должность мэра для Кличко была частью этой сделки.

Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Эти деньги выведены в офшоры. Я подавал иск в ОАСК на запрет выезда из страны бывшим руководителям. Я не отзывал этот иск, как утверждается в фильме НАБУ. Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны.

Все еще надеюсь, на то, что у президента Зеленского хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения.

Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры. До Майдана это была его мечта - он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил и Порошенко не посмел ослушаться.