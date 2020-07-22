Генпрокуратура должна предать суду всех преступников, перечисленных Давидом Жванией в его заявлении о сговоре Петра Порошенко с иностранными политиками

Об этом в своем Фейсбук написал политик Ренат Кузьмин. Далее приводим его слова без изменений.

Венедиктова должна арестовать и предать суду всех указанных Жванией преступников. Если нет — она сама станет соучастником их преступлений. Вместе с Зеленским.

Заявление Жвании о том, что он в сговоре с Порошенко и иностранными политиками в 2014 году в Киеве совершили государственный переворот с цель личного обогащения подлежит тщательной проверке следственным путём. Следственным путём также необходимо проверить и его заявление о том, что он, Жвания, через министра иностранных дел Украины Климкина передал еврочиновникам взятку в размере 5 млн евро за поддержку Евросоюзом Порошенко на выборах 2014 года. А также его заявление о том, что Кличко стал мером Киева в результате этой сделки.