Анатолий Октисюк в своей колонке на сайте Корреспондент оценил шансы кандидатов составить реальную конкуренцию действующему мэру.

«Слуга народа» уже слила (прим. - Киев) под Виталия Кличко. Был ли этот действительно тайный договор между Кличко и Банковой, мы не знаем. Но факт на лицо – согласно данным свежей социологии, «Слуга народа» с треском проигрывает выборы Кличко, а во второй тур и вовсе выходит Андрей Пальчевский, а не кандидат от президентской партии», - пишет он.

Кроме того, политолог считает, что партия Слуга Народа имела бы более реальные шансы на победу на выборах мэра, если бы выдвинула Андрея Пальчевского.

«Но если подумать прагматично, то Офис президента должен был бы договариваться с Андреем Пальчевским, и выдвигать его в меры от рейтинговой президентской партии «Слуга народа». Тогда выборы мера Киева были бы более интересными и непредсказуемыми. Хотя, по мере течения избирательной кампании, не исключено, что еще Слуга народа снимет кандидатуру Верещук из-за провальных рейтингов в пользу Пальчевского», - допускает эксперт.