Лідер політичної партії “Громадянська позиція” Анатолій Гриценко запропонував заборонити чиновникам усіх рівнів купувати майно закордоном. Новодимо пост повністю:

Усвідомлюю, що не всі мене зрозуміють і підтримають. Але - я би Законом заборонив усім державним чиновникам, у тч президенту, членам Уряду, Нацбанку, правоохоронцям, військовим, суддям, купувати нерухомість, яхти, літаки чи акції підприємств закордоном і так само - тримати свої кошти в зарубіжних банках. Для тих, хто вже має - Законом визначити термін 3-6 місяців для продажу нерухомості і переведення коштів в українські банки. Хто відмовиться, має негайно залишити державну посаду. Причина очевидна: запасні аеродроми закордоном не мотивують державних чиновників до відповідальної роботи в інтересах власної держави і її економіки, не спонукають до усвідомлення умов життя наших людей і, відповідно, до ефективної роботи заради їх покращення. Ваша думка?