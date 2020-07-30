Що крім страждання?

Крім страждання що?!

Л.Костенко

Вряд ли возможно отыскать , хотя бы одну идею, действие В.Зеленского и его «ордена» «слуг», которое было бы направлено на улучшение жизни простых людей, экономики, работу малого и среднего бизнеса, образования, науки, культуры, медицины, которая не обернулась бы пустой тратой сил и средств и развалом этих институтов .

Страна и народ заплатили большую цену за проведение глупых реформ . Большая страсть парламента и Д.Разумкова, Н.Сольского, Д.Гетьманцева быть полезными олигархам и президенту в турборежиме, ночью продали землю, приняли антибанковский Закон, нарушив более десяти статей Конституции . В итоге, страна трещит по всем швам, оказалась в роли сироты, как горох при дороге, каждый политик, министр, чиновник может её обидеть, оскорбить, унизить, обокрасть.

Цель президента добиться достижения всеобщей нищеты и бедности страны и украинского народа . Поднимите глаза ваши к вашему Богу. Не может, в самом деле, быть так, чтобы экономика страны оказалась деформированной, малый и средний бизнес уничтоженным, политическая система неоправданная, социальная система бесчеловечная, оборонная слабая, а сознание людей нормальным.

Власть В.Зеленского создала десятки идеологических иллюзий, штампов, тайн, мифов, что украинцам живется хорошо и они веселые и счастливые. Что с приходом В.Зеленского к власти это подлинный праздник в истории нашей страны.

Осталось от власти дождаться закона, по которому все должны спать днем, а бодрствовать ночью, чтобы смотреть, как ночью принимаются невызревшие президентские законы. И залают по селам собаки, в домах зарыдают дети, а наивные «слуги» будут решать свои коррупционные вопросы. Народ поверил мифам в нового пророка, которому открылись все тайны и законы бытия, забывая Ницше, что в сверхчеловеке погибает все человеческое от людей. Часто слышу, что невелика беда, если президент ничего не знает об экономке, банковской системе, социальной науке, дипломатии, военном искусстве, управленческой деятельности, искусством.

Стоп! Опомнитесь! Подумайте! Как раз здесь, видимо, и кроется изъян мышления многих людей. Легко было на сцене, на экране, на бумаге , да забыли про овраги, а по вам ходить. Люди поверили артисту, оторванному от жизни . И дали таки себя соблазнить, обмануть, поверить в сказку и чудо . Даже сегодня, когда иллюзорность, утопичность ошибок, прожектов, высказываний, не вызывает сомнения в их ошибочности двадцать процентов населения страны продолжают верить обещаниям президента превратить «камни в хлебы».

Как сказал поэт: «И если ты не жнешь, не сеешь, то, что ты знаешь? Что ты смеешь судить в безумный этот век? Ты был когда-нибудь унижен болезнью, голодом, нуждой?

Нет, не похожи вы на «слуг народа», не понять вам свой народ, не видите, что живые с мертвыми сравнялись. Вы бы совесть продали свою, да заложили ее в казну МВФ. С каменной душей вы обесславили страну и людей .

Учора все було зелене

Учора все іще було.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша