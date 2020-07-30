Національний Корпус звернувся до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури із вимогою невідкладно направити запит до Білорусі щодо екстрадиції затриманих членів російської приватної військової компанії «Вагнера».

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацкорпусу.

«З засобів масової інформації стало відомо про те, що 28 липня 2020р. у правоохоронними органами Республіки Білорусь було затримано осіб, які ймовірно є членами незаконного збройного формування «ЧВК Вагнера». З оприлюдненої білоруською стороною інформації відомо, що деякі з цих осіб, перебуваючи у складі терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» вчинили на території України низку тяжких та особливо тяжких злочинів», – йдеться у документах, направлених Нацкорпусом до правоохоронних органів.

З огляду на це, зазначили в Нацкорпусі, Україна має всі підстави негайно вимагати видачі цих осіб для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

«Вважаємо неприпустимим затягування підготовки та подання вищевказаних документів, оскільки в будь-який момент у разі відсутності клопотання про видачу особи (екстрадицію) правоохоронні органи Республіки Білорусь можуть звільнити з-під варти таких осіб та дозволити їх повернення до Російської Федерації, що унеможливить їх затримання та притягнення до відповідальності», – наголошується у зверненні.

Зокрема, Національний Корпус закликає СБУ невідкладно передати до ГПУ клопотання про екстрадицію осіб, які воювали проти України на боці терористів з так званих «ДНР-ЛНР» та були затримані правоохоронними органами Білорусі. Також після отримання Генпрокуратурою відповідного клопотання від Служби безпеки Нацкорпус вимагає від ГПУ підготувати та передати до компетентного органу Білорусі запит про видачу вищевказаних осіб в Україну.

Для того, щоб процес направлення відповідних документів відбувався максимально публічно та без можливих зволікань, Національний Корпус закликає Службу безпеки та Генпрокуратуру інформувати громадськість через офіційні веб-ресурси про дату направлення запиту про екстрадицію вищезазначених осіб, їх перелік та наслідки розгляду цього запиту.

Нагадаємо, що 29 липня білоруські спецслужби затримали під Мінськом 33-х бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».