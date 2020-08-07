Украину хотят заставить самостоятельно профинансировать восстановление оккупированных территорий Донбасса и полностью снять ответственность за это с Российской Федерации как страны-агрессора.

Так, бывший президент Украины и новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвигает идею предоставления Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

"Один из компромиссов — создание свободной экономической зоны для этого региона. Может, и для других. Для того чтобы уравновесить ситуацию и после потерь, которые там были — и человеческих, прежде всего, и материальных, разрушения, разрухи — дать возможность людям восстановить свою жизнь, жить нормально, лечиться и получать все, что нужно для человека", — отметил он.

Заявление Кравчука о создании свободных экономических зон в ОРДЛО прозвучало на фоне его же заявлений о том, что Украина никогда не отказывалась от ратификации "формулы Штайнмайера". Таким образом, по моему мнению, Киев дал понять Москве, что Украина готова ратифицировать пункты Минских соглашений о политическом урегулировании конфликта на Донбассе, предоставить оккупированным территориям "особого статуса", в частности, экономических преференций. А создание т. н. "свободных экономических зон" является фактически согласием Киева взять на себя обязательства по восстановлению экономики ОРДЛО .

Речь идет о том, что Украина берет на себя бремя экономических обязательств по восстановлению промышленности и инфраструктуры оккупированных районов Донбасса. Стоит заметить, что согласно международным конвенциям, все бремя экономических обязательств по восстановлению экономики берет на себя страна-оккупант. Создание свободных экономических зон в контексте заявлений Кравчука, станет де-юре и де-факто признанием, что война на Донбассе в течение последних 6 лет, носила сугубо внутренний характер. То есть, РФ больше не будет нести никаких финансовых обязательств по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Фактически, Киев таким образом не обязывает Россию возмещать причиненные убытки вследствие оккупации или компенсации стоимости вывезенного в РФ оборудование с предприятий расположенных на оккупированных территориях Донбасса.

В заявлениях Кравчука о свободных экономических зонах, меня насторожил еще один факт. Напомню, что в 2016 году в СМИ была обнародована переписка тогдашнего помощника Путина Владислава Суркова, в котором обсуждалось возможность создания свободных экономических зон на территории ОРДЛО.

В письме Суркова от 10 февраля 2015 года было выложено отдельный план-законопроект на эту тему. Согласно этому документу, на территории свободных экономических зон в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, внедряется специальный правовой режим свободной экономической деятельности, устанавливаются особенности регулирования правоотношений физических и юридических лиц в экономической, социальной и гуманитарной сфере, создается Администрация управления СЭЗ. Органам управления предоставляется право заключать соглашения по приграничному сотрудничеству с РФ. Насколько это переписка соответствует действительности и не было ли это контролируемой утечкой информации, должны выяснить украинские спецслужбы. Тем не менее, обращаю внимание, что план по созданию свободных экономических зон датируется 2015 годом – за 5 лет до предложения г-на Кравчука. И это не может не настораживать.

Примечательно, что 03 ноября 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к украинцам заявил о намерении предложить Раде принять закон о свободной экономической зоне на Донбассе. "Международный валютный фонд, который будет наполняться в том числе и при участии иностранных партнеров, в полной мере обеспечит восстановление инфраструктуры Донбасса при условии возобновления там украинской власти, мира, спокойствия и безопасности. Со временем предложу парламенту принять закон о создании там свободной экономической зоны со специальным режимом торговых отношений с Евросоюзом и Россией", - сказал он.

По словам Порошенко, СЭЗ на Донбассе должна предусматривать создание специальных режимов с РФ и ЕС.

Анализируя мировой опыт создания свободных экономических зон стоит отметить, что наиболее успешным примером считается Китай. В 1980 году в стране были созданы 4 свободные экономические зоны. Итоги эксперимента показали, что в период с 1980 по 1984 годы, лишь в одной свободной экономической зоне Шэньчжэнь ВВП в среднем вырос в шесть раз, продемонстрировав рост на 58% ежегодно. Привлеченные к свободной экономической зоны прямые иностранные инвестиции, не только способствовали развитию районов, но и способствовали развитию страны. Начавшаяся в 1978 году Реформа "открытых дверей" стала социальным экспериментом на ограниченной территории, призванным показать, куда приведет рыночное реформирование экономики. С тех пор как Китай принял политику "открытых дверей" и начал ее проводить, ВВП Китая стал расти в среднем на 9% ежегодно. Еще более быстрыми темпами рос объем экспорта государства. Отмечу, что этот режим способствовал развитию как отдельных территорий, так и экономики всей страны в целом.

В то же время, те зоны, которые предлагает создать Леонид Кравчук в ОРДЛО, будут иметь совсем другую природу, ведь главный акцент будет делаться на предоставлении определенных экономических преференций отдельным районам, которые фактически не контролируются украинской властью, а не на территории всей страны в целом. И это ключевое отличие китайского опыта от украинского.

Кроме того, назову еще одно доказательство неэффективности предложенных свободных экономических зон в ОРДЛО. Напомню, что в 1992 году был принят закон "Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон". Впрочем, за первые шесть лет действия этого закона в Украине была создана только одна СЭЗ - в Крыму. Однако начиная с 1998 г были созданы сразу несколько таких территорий. В частности, в Автономной Республике Крым такие зоны были созданы в 7 районах, в Донецкой области – на территории 22 городов и 5 районов, и на Луганщине в 6 городах и 3 районах.

Примечательно, что до начала 2000-х СЭЗ стали одним из ключевых факторов по минимизации налогообложения. Международный валютный фонд тогда констатировал, что эти зоны активно использовались для уклонения от налогов и контрабанды товаров.

Кабмин подвел предварительные итоги работы таких СЭЗ. Специальный режим инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития Луганской области был введен законодательным актом от 18 декабря 1998 года. По результатам его деятельности было привлечено лишь $3,8 миллиона прямых иностранных инвестиций, то есть 1,2% от общей суммы инвестиций по всей Украине. В то же время, Донецкая область привлекла 237,7 млн. дол. инвестиций - 78% от суммы, полученной всеми регионами Украины, где действовали СЭЗ и ТПР.

Кроме того, за аналогичный период на территориях приоритетного развития Луганской области было создано 64 рабочих места из 1500 запланированных. То есть, по состоянию на 2005 год, даже без российского военного вторжения, упадка и разрушения инфраструктуры, Луганщины была признана депрессивной территорией. А специальный режим фактически привел к созданию на территории области т. н. "черных дыр" с уменьшенной налоговой нагрузкой.

Еще одним доказательством утопичности идеи Леонида Кравчука по созданию СЭЗ в ОРДЛО, является крайне низкий технологический потенциал Луганщины, что не позволит региону выйти на новый уровень Hi-Tech производств.

Индустриальный парк четырех вышеупомянутых свободных экономических зон Китая вмещал высокоинтеллектуальные технологии – биотехнологии, фармацевтику, химическое производство, программное обеспечение. Если на Луганщине создать подобную зону, это будет не развитие современных инвестиционно привлекательных технологий, а модернизация постсоветского промышленного парка, что остался в Луганской и Донецкой областях со времен СССР. За очень редким исключением. Следовательно, создание таких СЭЗ на Востоке Украины не будут способствовать развитию экономических территорий, а будут фактическими "черными дырами" - территориями для отмывания бюджетных средств. И в эти зоны будут привлекаться отечественные, а не иностранные инвестиции. Отмечу, за последние 6 лет войны, иностранные инвестиции для Донбасса выделялись преимущественно на инфраструктурные объекты, гуманитарную помощь, восстановление медицинских учреждений. Однако непосредственно в производство и создание новых рабочих мест эти средства фактически не вкладывались.

Кроме того, на фоне заявлений Леонида Кравчука, прозвучало заявление т. зв. представителя ОРДЛО с украинской стороны Вадима Горана о создании трансграничных торговых коридоров". Этот план предусматривает создание на линии разграничения Украины с ОРДЛО специальных товарных баз, куда будут завозить украинские товары, и позже закупать предприниматели с оккупированных территорий. По моему мнению, это приведет к легализации торговли Украины с "Л/ДНР" и фактически отменит экономическую блокаду оккупированных территорий. Складывается впечатление, что это на фоне разговоров о свободных экономических зонах, стороны пытаются хитро внедрить концепцию легализации т. н. "нелегального пересечения" товаров с территории Украины на оккупированные территории, что, по сути, является "торговлей на крови".

Подытоживая отмечу, что предложение Леонида Кравчука о создании свободных экономических зон свидетельствует о том, что Украина фактически взяла на себя обязательство ратифицировать политическую часть Минских договоренностей, и профинансировать восстановление инфраструктуры и экономики оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Вместе с тем, отмечу , что Россия оказывается за рамками этого процесса и с нее снимается ответственность, как страны-оккупанта, за возмещение нанесенного ущерба экономике Украины.

Д. Снегирев