Якби ви вчились так, як треба
То й мудрість би була своя
Т.Шевченко
Украинский народ ждал и верил В.Зеленскому в светлый праздник, в новую зажиточную жизнь, справедливость, достаток, мир покоя, уверенность в завтрашнем дне.
Оказалось это очередная уловка от президента. «Слуги» опять, как и коммунисты, успокаивают людей надеждой, мечтой этим зеленым пьянящим напитком.
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Пока люди надеются они все равно, что пьяные. Народ верил В.Януковичу, П.Порошенко и терпели, и верили, что эта власть не вечная, мучения когда-то заканчиваются.
И вот пришел «мессия». И что он делает? Продает землю, банковскую систему отдает МВФ, предлагает азартные игры для людей и детей. А затем? Затем узаконить проституцию, наркотики. Нам говорят: «Принимайте все , как есть, ничего другого не ждите. И не жалуйтесь и не надейтесь». Людям необходимо самим проснуться. Проснитесь, хватит спать!
Посмотрите вокруг, кто у власти? Что они делают? Какие законы принимают? И станет все понятно. Хватит смотреть на власть через замочную скважину. Вы видите только крошечную часть, что делают «Слуги» и офис президента. И снова люди ждут и надеются на выборы или народной вспышки. И каждый устраивается как может, погружаясь в гнев, тоску, скорбь, надежду и повседневные заботы.
У других народов был самообман. У нас самообман в турборежиме. Поэтому и обманщиков земных мы выбираем таких, каких страна ещё не видывала.
Чтобы от них избавиться, нужно излечиться от самообмана. Это главное заболевание и очень хроническое и опасное. Мы еще не до конца осознали какую роль в трагедии страны сыграли и «Слуги», молодая зеленая команда. Что это было? Как это произошло? Гениальное заблуждение? Или путь в неизведанную темноту, когда не стало умных патриотов.
Ясно одно, что в стране проходит эксперимент над нашим украинским народом, насилие и варварское изобретение, идеологическая психотерапия, смутившая народную душу. Эти вопросительные знаки еще долго будут тревожить наш ум и воображение. Люди потеряли надежду и веру в эту власть. И не говорите, «Слуги», что любите украинский народ, его язык, песни, культуру. Вы лукавы. Украинский народ вы предрекаете на горестную боль, страдания. Сеете своими деяниями страх, голод, холод. Где ваша совесть, зачем навязываете народу свои невызревшие законы? Люди вам не верят.
Кому ж ви служите, приручені антеї,
Відірвані від матері – землі?
В.Симоненко
Украинский Журналист Павел Ильюша