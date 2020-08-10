Якби ви вчились так, як треба

То й мудрість би була своя

Т.Шевченко

Украинский народ ждал и верил В.Зеленскому в светлый праздник, в новую зажиточную жизнь, справедливость, достаток, мир покоя, уверенность в завтрашнем дне.

Оказалось это очередная уловка от президента . «Слуги» опять, как и коммунисты, успокаивают людей надеждой, мечтой этим зеленым пьянящим напитком .

Пока люди надеются они все равно, что пьяные . Народ верил В.Януковичу, П.Порошенко и терпели, и верили, что эта власть не вечная, мучения когда-то заканчиваются.

И вот пришел «мессия». И что он делает? Продает землю, банковскую систему отдает МВФ, предлагает азартные игры для людей и детей. А затем? Затем узаконить проституцию, наркотики. Нам говорят: «Принимайте все , как есть, ничего другого не ждите. И не жалуйтесь и не надейтесь». Людям необходимо самим проснуться. Проснитесь, хватит спать!

Посмотрите вокруг, кто у власти? Что они делают? Какие законы принимают? И станет все понятно. Хватит смотреть на власть через замочную скважину. Вы видите только крошечную часть, что делают «Слуги» и офис президента. И снова люди ждут и надеются на выборы или народной вспышки. И каждый устраивается как может, погружаясь в гнев, тоску, скорбь, надежду и повседневные заботы.

У других народов был самообман . У нас самообман в турборежиме . Поэтому и обманщиков земных мы выбираем таких, каких страна ещё не видывала.

Чтобы от них избавиться, нужно излечиться от самообмана. Это главное заболевание и очень хроническое и опасное. Мы еще не до конца осознали какую роль в трагедии страны сыграли и «Слуги», молодая зеленая команда. Что это было? Как это произошло? Гениальное заблуждение? Или путь в неизведанную темноту, когда не стало умных патриотов .

Ясно одно, что в стране проходит эксперимент над нашим украинским народом, насилие и варварское изобретение, идеологическая психотерапия, смутившая народную душу. Эти вопросительные знаки еще долго будут тревожить наш ум и воображение. Люди потеряли надежду и веру в эту власть . И не говорите, «Слуги», что любите украинский народ, его язык, песни, культуру . Вы лукавы. Украинский народ вы предрекаете на горестную боль, страдания. Сеете своими деяниями страх, голод, холод. Где ваша совесть , зачем навязываете народу свои невызревшие законы? Люди вам не верят.

Кому ж ви служите, приручені антеї,

Відірвані від матері – землі?

В.Симоненко

Украинский Журналист Павел Ильюша