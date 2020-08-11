ШО ТАМ У СЯБРОВ?

Да все прогнозируемо в Беларуси: продолжаются стихийные протесты и как бы забастовки, которые Батьке ничем не угрожают. Александра Лукашенко всерьез волнует не то, что внутри Беларуси, а что снаружи: позиция РФ и Европы. То есть, позволит ли Европа России воспользоваться временной нестабильностью в Беларуси и подгрести ее под себя навроде Крыма. Протесты пока — это только фон, не более.

А вот происходящее в Украине нам, конечно, важнее, но увы — столь же предсказуемо. Главная новость дня — шоумен Сергей Притула идет в мэры Киева…

Понимаете, доморощенный юморист калибром еще меньше Зеленского, который понимает в коммунальном хозяйстве ровно столько, сколько Зеленский в госуправлении, считает, что способен повторить идиотский и, не дай Бог, фатальный для страны успех ВАЗа.



Над кем смеется этот внезапный политик? Да над нами — избирателями Киева, считая, что киевляне после Зеленского способны голосовать за подобное.

Причем, идет Сергей от партии «Голос», у которой наблюдается предсмертное дыхание Чейна-Стокса в виде невменяемых интервью ее лидерки Киры Рудик… Кира гендерно вроде бы и отличается от предыдущего лидера Святослава Вакарчука, но не намного. В общем, неадекватные все четверо: и Святослав, и Кира, и Сергей, и Владимир.

Но Зеленский и Кличко должны будут отдельно ответить еще и за девальвацию отношения к серьезным должностям, что порождает политическое недержание у шоубиза.

Александр Кочетков, политический аналитик