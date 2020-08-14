Национальный Корпус не дал состоятся митингу Виктории Шиловой, бывшего депутата от «Партии регионов», известной своими пророссийскими взглядами и антиукраинскими высказываниями.

В 2015 году она ездила на встречу с бывшим главой т.н. «ДНР» Александром Захарченко. Ведет свой ютуб-канал «Антивойна», на котором, в частности, называет ветеранов войны на Донбассе «военными преступниками и убийцами» и проговаривает другие российские тезисы.

Использовали наклейки с изображением Шиловой и лозунгом «Геть з Дніпра, російська курва» и водные пистолеты.

Участники митинга Шиловой спрашивали у представителей Национального Корпуса: «Сколько детей вы убили?» и обвиняли в «гражданской войне».

«Пророссийские силы активизировались в Днепре. После развешенных бигбордов с призывом к референдуму, следующий шаг — появление Шиловой, которая ездила к Захарченко, проговаривает российские тезисы и призывает к «миру» на условиях России. Мы не допустим пророссийской активности в нашем городе».