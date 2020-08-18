Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко снова соврал о нюансах приватизации отеля "Днепр"

Об этом на своей странице в Фейсбук написал политик и нардеп Андрей Холодов. Приводим пост полностью.

«Перемога» с приватизацией отеля Днепр постепенно превращается в «зраду»

Так всегда бывает, когда важные дела поручают клоунам.

Смотрите:

1. Покупателем отеля себя в СМИ называет Александр Кохановский, основатель профессиональной киберспортивной команды Navi.

При этом Кохановский не фигурирует в документах компании «Смартленд».

С формальной точки зрения это значит, что победитель аукциона подал в ФГИ недостоверные данные о бенефициарах. Часть 9 статьи 14 закона о приватизации обязывает ФГИ не утверждать протокол и на заключать договор купли-продажи в таком случае.

2. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко публично заявлял, что обратится «в правоохранительные и другие госорганы», чтобы те проверили, не используют ли победители аукциона российские деньги.

Единственный государственный орган, который может без открытия уголовного производства проверить реальный источник происхождения денег – это Государственная служба финансового мониторинга. У них есть доступ ко всем необходимым данным и есть для этого все полномочия.

Глава Финмона Игорь Черкасский сказал мне, что Фонд госимущества с таким запросом НЕ ОБРАЩАЛСЯ.

Фейсбук-герой Сенниченко в очередной раз соврал.

Соответственно, достоверно источник происхождения денег на покупку отеля не известен.

Вопрос о российских деньгах остается открытым.

Дальше.

Протокол результатов аукциона подписан без реальной проверки источника денег Финмоном. Исходя из этого ФГИ должен подписать договор купли-продажи с победителем аукциона, а победитель – заплатить за покупку.

Банк, как субъект первичного финмониторинга, сможет увидеть «российские деньги» при транзакции, но сам по себе факт перечисления денег из РФ в Украину не является незаконным и заблокирован быть не может, кроме подсанкционных или связанных с отмыванием денег компаний и лиц, а также субъектов, связанных с терроризмом. Конечно же, деньги не будут поступать из РФ (с карточки Бойко или Бабакова), для этого уже давно существуют более элегантные механизмы.

Если после продажи Финмон таки выяснит, что деньги имеют российское происхождение, потом будет уже судебная тяжба, которая растянется на годы, и в наших судах еще неизвестно чем закончится.

И, я повторю, эта схема стала возможной исключительно потому, что Сенниченко продал отель по процедуре «малой приватизации», как сельский сарай, где сам ФГИ является «проверяющим» (https://telp.cc/1Qb). Это позволило и занизить стартовую цену, и избежать настоящих проверок. Процедура «крупной приватизации» предусматривает более обстоятельные проверки, в том числе источника денег.

3. Дело о приватизации отеля Днепр сейчас отправляется в суды. Подано как минимум 4 иска

Я был бы очень рад, если бы отель Днепр получил новую жизнь. Правда.

Но если получать такие важные дела клоунам из фейсбука – результат прогнозируемый.