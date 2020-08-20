Руководители городов и общин оказались между Зеленским и Коломойским

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Читаю, как "честные и принципиальные" политики, эксперты и блогеры учат "темный" белорусский народ азам демократии. Это те - политики, эксперты и блогеры, которые обслуживали Януковича и Черновецкого, обосновывали, как актеры и шоумены в США стали выдающимися государственниками..

Но в соревновании за звание циников года уверенно ведут перед руководители общин и городские головы. Многие из них пришли к власти, как патриоты-оппозиционеры с майданным опытом, сейчас же они строят будущее с бывшими соратниками Януковича и фанатами Путина. Более того, руководителями областей или городов их новой партии, где руководят эти мэры, есть депутаты, которые голосовали за диктаторские законы?!

Одним словом - чистые патриоты-мэры ведут нас за счастливое будущее Коломойского, Герег, Балог, Яценко...

У Зеленского дела еще печальнее. Поскольку в командах КВН на должности уже и так забрали всех живых и нерожденных, то должны подбирать тех, кого не перекупили Коломойский и К.

И самое печальное то, что на должности в города от Слуги народа предлагаются те, кто в эти города приезжал только на концерты, в ночной клуб или на охоту...

Как не вспомнить мудрых европейцев, имеющих в своих конституциях ценз оседлости!

Мне больше всего импонирует Швейцария, Норвегия, Финляндия, Испания... где предусмотрено, что участие в местных выборах имеют право только те, которые живут определенное время в этой общине и своевременно платят налоги.У нас бы определенный ценз оседлости распространить хотя бы на тех, кто претендует на должности!

Ибо я не понимаю, как управлять крупными городами Украины или даже общинами могут мэры, которые постоянно не живут здесь, не живут их семьи и не платят здесь налоги?