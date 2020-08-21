Останнім із політиків, хто використовував лозунг "Робота, а не політика", був Віктор Ющенко зразка 2006-го року.

В цей час пан Ющенко встиг профукати ліміт довіри народу, який отримав під час "Помаранчевої" революції, вже встиг нажити собі ворога в особі екс-союзниці Юлії Тимошенко та призначити прем'єр-міністром Віктора Януковича. Фракція патрітичних сил Президента після весняних виборів 2006ого отримала меншість в Парламенті, віддавши Партії Регіонів абсолютну владу. По факту Ющенко перестав хоч на щось впливати в країні окрім своїх вуликів у Нових Безрадичах.

Сьогодні слоган "Робота, а не політика" став гаслом Віталій Кличко, не знаю, хто йому його порекомендував, але вважаю цей знак дуже символічним:

- мерські перегони, у випадку, якщо у другий тур виходять Пальчевський або Притула, нічого доброго йому не малюють;

- навіть якщо стане мером вдруге, скоріш за все посади Голови КМДА йому не бачити як своїх вух, а це значить втрату контролю над департаментами КМДА;

- більшості в Київраді, яку він мав, очолюючи політраду партії "Солідарність" Порошенка, у нього з "УДАРом" не буде;

- відтак і вплив на комісії Київради (на яких насправді все головне і відбувається) послабиться до "консультативного рівня";

- ймовірні ігри з виборами в районні ради взагалі нівелюють вплив на голів РДА Києва.

Тож Віталію Володимировичу залишається тільки "Робота, а не політика"

Запускаю флешмоб: якщо бачите закинутий дитячий садочок, спалену поліклініку або засипане озеро в Києві - фотографуйте і розміщуйте у фейсбуці з хештегом #Робота_а_не_Політика

Сергій Бригадир, громадський активіст