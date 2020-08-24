Хіба ти не бачиш

Хіба ти не чуєш людського плачу

Т.Шевченко

История Украины всегда изобиловала парадоксами, но сегодня, кажется, из них комических и трагических соткан самый воздух нашей жизни .

Общечеловеческие ценности, которым пламенно присягнули «Слуги Народа» и президент В.Зеленский почему-то вдруг оказались втиснуты в не вмещающие их рамки внешнего управления страной, антинародных реформ, принятым ручным парламентом, Законов, непрофессиональных кадров. И плоды этого зеленого эксперимента уже вкусил украинский народ.

Оплаченная тяжким трудом украинского народа, тюрьмами и лагерями патриотов, кровью Революции Достоинства страна расползается на глазах . Будущая наша история, даже больше – сама возможность истории, может оказаться в прямой зависимости от того насколько глубоко и верно будет сделан анализ политики В.Зеленского и верно будут оценены и прочитаны скрижали 2014-2020 годов о смысле войны и значении, принесенных в ней жертв. Но ключ к ним, даст, конечно, не жанр «квартала -95 », где, закатываясь хохотом публика переживает иллюзии бытия. Можно, конечно хохотать и дольше, но это значит навсегда остаться в лакейской прихожей собственного дома . Да и вопросы, которые множатся о войне с Россией, о мире, принесенных жертвах и вопросы, что было бы, если бы …?

Страна рассыпается , власть во главе с президентом и его «Слугами» оказалась бессильной справиться с этой задачей . И для того, чтобы собрать ее заново, необходимо восстановление слогов и исторической азбуки – связи преемственности поколений . Той связи, которая даст мужество – успехи назвать успехами, подвиги назвать подвигами, а грехи – грехами, даже самые тяжкие .

Ветер несет семя Революции Достоинства ее размножения, а люди, с давлением в сердце, идут по дороге к свободе, независимости, лучшей жизни, за которую боролись патриоты Украины, герои войны с Россией. Нет, господа политики! Слишком много у них за спиной горя, страха, смертей, мечтаний, чтобы отвернуться просто так. Вырастет новое поколение людей и спросит: « Что вы сделали, построили? » Где же ваш след прожитой жизни ?

«Слуги народа!» Власть! Какое торжество! Посмотрите, что вы делаете с государством ? Взгляните, что вы делаете со своим народом? Уничтожаете, торгуете, продаете страну, губите жизнь молодых людей пенсионеров. Все это просто ваше безумие, живете с незрячими душами в темноте. А как тьма может постичь свет ? Как сказал поэт: « Запретный плод вам подавай, а без того вам рай, не рай ».

Ми вже як тіні

на своїй землі

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша