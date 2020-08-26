Мэр Киева Виталий Кличко решил перед выборами распродать коммунальные помещения по заниженным ценам

Об этом предупредил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее мы приводим текст автора без каких-либо изменений:

Большинство Киевсовета поддержало предложение Кличко как неотложное о приватизации 31 коммунального помещения столицы.

Решение сформировано таким образом,чтобы не допустить аукциона, а фактически продать их по заниженным ценам для нынешних арендаторов. Арендаторы же люди уважаемые и известные:

партнеры экс-депутата БПП, президента фан-клуба Кличко Сергея Алексеева (почти 1.5 тысячи кв. м. Рядом с известным отелем Владимира Кличко);

7 помещений принадлежит общественным организациям родственникам депутата из фракции Единства Омельченко, а ранее активному депутату от Черновецкого и Януковича Павла Тесленко...

Разумеется, также, что город потеряет ряд социально-гуманитарных учреждений, потому что под приватизацию попадают спортивные заведения, библиотека, музей и тому подобное.

Так вот, перефразируя классику можно говорить о своеобразном принцип городской власти Кличко: друзьям и родственникам - киевская недвижимость и земля безотлагательно и без конкурса, другим - только через Prozorro и аукцион!