Мэр Киева Виталий Кличко решил перед выборами распродать коммунальные помещения по заниженным ценам
Об этом предупредил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.
Далее мы приводим текст автора без каких-либо изменений:
Большинство Киевсовета поддержало предложение Кличко как неотложное о приватизации 31 коммунального помещения столицы.
Принц Гарри крупно пожалел о ссоре с Елизаветой II и решился на отчаянный шаг: "Они нуждаются в..."
Ани Лорак без лифчика с огромным декольте заставила мужчин понервничать: "Любимая моя..."
Дан Балан на свадьбе с красоткой-невестой ошеломил фанатов Тины Кароль: "Верка ему больше подходит?"
Беда случилась с сыном Зеленского, президент сделал заявление: "В больнице вместе с..."
Решение сформировано таким образом,чтобы не допустить аукциона, а фактически продать их по заниженным ценам для нынешних арендаторов. Арендаторы же люди уважаемые и известные:
партнеры экс-депутата БПП, президента фан-клуба Кличко Сергея Алексеева (почти 1.5 тысячи кв. м. Рядом с известным отелем Владимира Кличко);
7 помещений принадлежит общественным организациям родственникам депутата из фракции Единства Омельченко, а ранее активному депутату от Черновецкого и Януковича Павла Тесленко...
Разумеется, также, что город потеряет ряд социально-гуманитарных учреждений, потому что под приватизацию попадают спортивные заведения, библиотека, музей и тому подобное.
Так вот, перефразируя классику можно говорить о своеобразном принцип городской власти Кличко: друзьям и родственникам - киевская недвижимость и земля безотлагательно и без конкурса, другим - только через Prozorro и аукцион!