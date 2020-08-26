Что ж, друзья, Марш Защитников Украины свершен!

По осторожным подсчетам в марше приняли участие примерно 70 тысяч человек, пишет Движение Ветеранов Украины в "Фейсбук" . Людей, для которых независимость - это не пустой звук, а величественное, мощное, объединительное проявление воли нации к борьбе и доблести! Украина снова увидела своих защитников и поблагодарила тех, кто потерял самое дорогое.

Был задействован весь личный состав стюардов, но участников марша было так много, что ребят просто не хватало и люди организовывались самостоятельно, что еще раз показывает высокий уровень сознания нашего общества.

При поддержке народа Украины, через фонд «Вернись живым», нам удалось собрать 134 352 грн. Расходы составили 79.380 грн. Остальная часть будет переведена в валюту и храниться для обновления «Стены памяти». Работа фото / видео, коптеров была за счет волонтеров за что им огромная благодарность. Конечно, люди тратили собственные средства на проезд, но это не идет в сравнение с тем какие сумасшедшие суммы тратит государство на официальные мероприятия и какое качество их медийного продукта.

Сравнивать же Марш Защитников Украины с "официальными мероприятиями" просто нелепо. Честно говоря, становится совершенно непонятно, как люди, заработавшие свое состояние концертами и шоу не понимают насколько безумно выглядят во время этого праздника эти "дикие танцы". Выражаем свои соболезнования тем военнослужащим, которые были вынуждены за этим наблюдать.

На Крещатике же шла настоящая Украина. С портретами погибших и жаждой мести в глазах. Спасибо всем участникам, которые сдержали обещание не вносить партийщину в общенациональный день.

Небольшое удивление вызвало появление в последних колоннах Марша Петра Порошенко. Через неоднозначное отношение к нему, как к бывшему Президенту, в ветеранской среде представители Оргкомитета неоднократно передавали представителям его политсилы просьба ВСЕХ организаторов воздержаться от прохождения во главе колонны Дела Общин. Были получены четкие ответы, что просьба была услышана - и, как видим, полностью проигнорировано. Очевидно их слово, как политической партии, ничего не стоит, а жажда минутного пиара пятого президента важнее чем просьба участников боевых действий.

Кроме того, очень странно выглядело "продавливание" головой колонны людей для освобождения дороги на Европейскую площадь и движение собственной машины. В конце концов, это нарушение элементарных правил проведения массовых мероприятий с большим скоплением людей. Игнорирование просьбы движения ветеранов Украины будет учтено при планировании следующих действий.

Также, неприятный осадок остался от наличия флагов Легиона Свободы, который в точности повторяет партийный знак. С" юридической " точки зрения просьба оргкомитета выполнена, с фактической - нет, что спровоцировало многие вопросы и обвинения в сторону организаторов. Грустно.

Но все это-вторично. Первично же то, что этот день снова уверенно вошел в историю Новейшей Украины! После официального завершения Марша защитников Украины представители ветеранского сообщества отправились под офис Президента Украины, где передали написанный Законопроект о защите государственности от проявлений коллаборационизма. Скоро начнем широкую адвокационную кампанию по этой инициативе.

#FreeDrKuzmenko, Также, вместе с инициативой #FreeRiff #FreeDugar напомнили пока президенту Зеленскому о невинных людях, которых он назначил виновными в убийстве Павла Шеремета. Но с ними же отправились под ГПУ. Муки невинных провоцируют восстание!

Спасибо членам Оргкомитета, которые два месяца работали почти 24/7 для надлежащей координации. Спасибо спонсорам, которые помогли обеспечить Марш водой, медицинскими масками и санитайзерами. Спасибо всем тем, кто поддержал мероприятие финансово, и, безусловно, благодарим всех, кто пришел!