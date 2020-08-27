Политики начали засевать украинцев деньгами ради выборов

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

Предварительный анализ фактически предвыборных действий провластных или олигархических партий выявили интересную и печальную тенденцию.

Первое

Максимальное использование административного и бюджетного ресурса.

ЗЕ-команда решила увеличить минимальную зарплату именно с октября месяца выборов;

городские головы срочно начали выплаты по 300-500 гривен пенсионерам и социально незащищенным жителям.

Все это, разумеется, на бюджетные, то есть наши деньги!

Второе

Новые политики, которые начали избирательную кампанию, с радостью информируют, что будут использовать бюджетное финансирование партий на свои местные выборы, чтобы не зависеть от собственных застройщиков и олигархов.

Напомню, что кроме Слуги народа, никто из парламентских партий так и не отказался от бюджетных средств в пользу здравоохранения в период карантина. А в 2020 году партия Медведчука-Бойко-Рабиновича получит 42 миллиона, партия Порошенко – 40 миллионов, партия Вакарчука – 33 миллиона, партия Тимошенко – почти 27 миллионов гривен!

Но самое главное другое, закон прямо запрещает использовать эти бюджетные средства для участия в местных выборах (статья 17-1 Закона “О политических партиях в Украине”).

Так вот, когда власть имущие в сентябре – октябре подкинут Вам несколько сотен гривен знайте, что это наши, а не их деньги.

И конечно, стоило всем, опытным и новым политикам, прочитать законы о правилах проведения местных выборов!