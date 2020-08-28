Экономист и политический эксперт Юрий Атаманюк в своем телеграм-канале прокомментировал назначение людей Романенко на ключевые должности в таможне. Далее приводим текст без изменений:

Друзья ! Прочитал коментарии Дубинского и Плинского по таможне !



Хочу подтвердить все действительно так и есть ! Все люди Романенко зашли на ключевые должности в таможне !



То что это коррупционная схема , сомнений нет , думаю нужно всерьёз разобраться как такое могло случится и уволить Марченко немедленно уже на следующей неделе !



Если чуть вернуться назад , владея инсайдом , могу с уверенностью сказать что Романенко был жостко и показательно изгнан из команды Калетника как , предатель , аферист и мошенник в 2013 году!



Немного из истории : Романенко после окончания зоотехнического факультета работал на свиноферме , зав свинофермой , ( оттуда и кличка - свинопас ) в с. Агрономичное, Винницкой обл., где его и подобрал Калетник, который на тот момент был заместителем начальника Подольской региональной таможни, ну а дальше все известно ....



Хотя не все известно, было б неплохо более глубоко изучить как Романенко оформлял любимые картины Порошенко , за что получил возможность курировать таможню при Насирове...