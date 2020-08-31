Выборы всегда были интересным периодом в каждом государстве. Будь то выборы президентские, парламентские или местные, они всегда создавали шумиху, как в обществе, так и в политике.

Конечно, намного интересней следить за избирательным процессом в государствах, где присуща смена власти, поскольку там решается судьба страны. Но с веком информационных технологий, где каждый может узнать политическую ситуацию в разных государствах, последним стало тяжелее скрывать, например, махинации с выборами. Многие страны СНГ внимательно следили за президентскими выборами в России. Это понятно, потому что Российская Федерация большой геополитический игрок. Тем не менее, избирательный процесс в соседних странах увлекательный и полезен для аналитики.

Система парламентских выборов в Казахстане

В 2021 году пройдут выборы в парламент Казахстана, а так же в местные органы маслихаты. Согласно Конституции Республики Казахстан высший законодательный орган состоит из 2-х палат – Сената (верхняя) и Мажлиса (нижняя). Процедура избрания депутатов в Сенат: 15 назначаются президентом, 34 избираются косвенным голосованием (через маслихаты) по 2 от каждой области(14 областей), Города республиканского значения(2 ГРЗ) и столицы. Из этих 34 каждые 3 года переизбираются 17 депутатов. Срок полномочий депутата сената 6 лет. Всего 49 депутатов. Что же касается нижней палаты (Мажлис) тут в большинстве своем действует принцип прямого изобретательства, а именно это применяется к 98 депутатам, 9 - выбираются Ассамблеей народа Казахстана. Срок правления депутата Мажлиса 5 лет. Последние выборы в нижнюю палату были в 2016 году. Как видим, подходит срок новых выборов в Мажлис.

«Nur Otan» - опять наберет больше 80% голосов избирателей?

Накануне выборов политические партии Казахстана начинают свою политическую гонку. Всего в парламент, а именно в Мажлис, проходит не больше 3 партий, так как основные голоса забирает Народно-демократическая партия «Nur Otan» (приблизительно 80%), остальные партии должны преодолеть 7% барьер. Сейчас такими партиями являются Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Коммунистическая народная партия Казахстана. Сейчас политическую ситуацию в стране можно охарактеризовать как стабильную. Пока что нет никаких предпосылок к смене власти, поэтому у «Nur Otan» есть большая вероятность взять большинство депутатских мандатов.

Политическая партия «Nur Otan»

В связи с выборами в 2021 году партия «Nur Otan» (https://nurotan.kz/) начала свои активные действия. Эта политическая партия является пропрезидентской. Её председатель – Нурсултан Назарбаев, который даже после своей отставки им остается. А действующий президент Касым-Жомарт Токаев так же выдвигался от этой партии. Стабильно с 2007 года «Nur Otan» забирает больше половины голосов на выборах в Мажлис ( 2007 – 88,41%, 2012 – 80,99%, 2016 – 82,20%). Такой показатель характер для политических партий, поддерживаемых президентом, особенно в странах з признаками авторитарного режима. Но, несмотря на отставку Нурсултана Назарбаева, «Nur Otan» ещё раз намерена собрать высокий процент избирательных голосов.

Праймериз «Nur Otan» - попытка быть в тренде?

Праймериз – это внутрипартийное голосование, где избирается один кандидат от партии. Он проводится между сторонниками политической партии. Используется в США и напоминает политическое шоу, которые тем самым активизирует рост интереса к политической партии, её кандидатам. Так же в Казахстане партия «Nur Otan» уже второй раз подряд использует систему праймериз. Он проходит в 5 этапов:

Выдвижение и регистрация кандидатов. Подготовка кандидатов к агитации. Агитационная работа. Проведение голосования. Подготовка списков.

Голосование будет происходить с 17 августа по 3 октября.

С одной стороны, «Nur Otan» с введением праймериз пытается казаться более демократичной. Граждане Казахстана считают, что в эту политическую партию тяжело попасть, даже смышленым людям. А это делает большой разрыв между гражданским обществом и государством. Возможно, это попытка «Nur Otan» привлечь к себе внимание со стороны обычных людей, а так же завлечь к себе новых, молодых лиц. Запросы на «свежие» лица в тренде не только в Украине. Казахское общество также устало от вечно однотипных людей, которых они видят по телевизору в течение 13 лет. Для того чтобы завлечь новые лица в «Nur Otan», её председатели разрешили участвовать в праймериз кандидатам, которые не являются членами их политической партии, но только до окончания срока регистрации для участия, потом они все же обязаны в неё вступить. Для них даже упростили правила получение членства партии. Однако есть ряд ограничений для вступления, что в основном касается судимости, и все же есть занимательный тезис. Например, если человек ранее был исключен с партии за бездействие или дискредитировал её, он не может больше участвовать в праймериз. В свою очередь к спискам победивших кандидатов «Nur Otan» добавит других кандидатов из партийных списков. Контролировать праймериз в этот раз будет созданная в июне 2020 года Лига сторонников партии Nur Otan. Ещё одним политическим плюсом есть создание квот для молодёжи и женщин. Составлять партийные списки должны не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Это, возможно, расширить их электорат и поднимет уровень лояльности.

С другой стороны, если посмотреть на все нюансы проведение праймериз, честное голосование маловероятно. Во-первых, это самая большая политическая партия, которая не раз была замешана в разных скандалах, а так же злоупотреблении власти, поэтому доверие к ней со временем упало, как и интерес. Сможет ли она за счет праймериз добавить себе политические очки, покажет время. Во-вторых, у людей запрос на новые лица не в этой партии, а за её пределами. Слишком долго она была при власти, чтобы успеть «приестся». И даже несмотря на изменение названия с «Нур Отана» на «Nur Otan» все с теми же лицами, её будут помнить как партию Нурсултана Назарбаева. Некоторые граждане Казахстана негативно настроены к праймериз «Nur Otan», так как считают, что эту партию спасет только роспуск. Они хотят видеть новые политические партии с другим планом развития пути государства.

Но все же не смотря на это все «Nur Otan» продолжает активно запускать свою предвыборную кампанию. Например, они отправили 40 тонн гуманитарной помощи. Так же проводят праймериз и уже делают свою продукцию.

Одарченко Екатерина - политтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"