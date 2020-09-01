Местные выборы в Киеве могут "слить" с помощью технических кандидатов
Об этом предупредил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.
Далее наводим текст автора без каких-либо комментариев и изменений:
Жители и гости столицы уже могут ознакомиться с выпуском возле станций метрополитена.
Школы и вузы не откроются, кто останется дома с 1 сентября: "Под строгим запретом..."
Лорак взялась за внешность 9-летней дочери Софии, показательное фото: "Зачем, она же еще маленькая!"
Пленительная Тина Кароль без лифчика засветила лишнее в платье-купальнике: "Надо быть скромнее"
Украинская девушка Бонда задрала ноги и поразила видом в распахнутом халате: "Слишком красива, чтобы..."
Главной новостью номера стали громкие аферы столичных властей. В номере вы прочитаете следующее:
Выборы не по приколу: технические кандидаты сливают выборы. Лидер партии Общественное движение "Рідна Країна" Николай Томенко отметил: «Сегодняшняя предвыборная ситуация в столице подтверждает наличие сговора власти, олигархов-застройщиков и их кандидатов. Учитывая это команда Общественного движения "родной страны" стремится остановить этот конкурс на лучший прикол о Киеве. Мы стремимся расследовать реальное состояние дел в Киеве времен Черновецкого-Попопова-Кличко и предложить эффективный план действий для нашей столицы».
А также громкие аферы столичных властей:
- метро трещит от застройки;
- миллиардные сделки вокруг киевских мостов;
- коррупционные коммунальные предприятия;
- ТЦ вместо ледового стадиона;
- почему "Рідна Країна" против телевизионного патриотизма.