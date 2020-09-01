Местные выборы в Киеве могут "слить" с помощью технических кандидатов

Об этом предупредил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее наводим текст автора без каких-либо комментариев и изменений:

Жители и гости столицы уже могут ознакомиться с выпуском возле станций метрополитена.

Главной новостью номера стали громкие аферы столичных властей. В номере вы прочитаете следующее:

Выборы не по приколу: технические кандидаты сливают выборы. Лидер партии Общественное движение "Рідна Країна" Николай Томенко отметил: «Сегодняшняя предвыборная ситуация в столице подтверждает наличие сговора власти, олигархов-застройщиков и их кандидатов. Учитывая это команда Общественного движения "родной страны" стремится остановить этот конкурс на лучший прикол о Киеве. Мы стремимся расследовать реальное состояние дел в Киеве времен Черновецкого-Попопова-Кличко и предложить эффективный план действий для нашей столицы».

А также громкие аферы столичных властей: