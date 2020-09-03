Скандал навколо заяв заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вітольда Фокіна про амністію бойовиків і особливий статус для всієї території Луганської та Донецької областей викликаний "непорозумінням"

Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".

Сергій Гармаш розповів, що бачив погоджену версію інтерв’ю першого заступника голови делегації Вітольда Фокіна, і з неї журналісти прибрали ключові деталі.

"Ми поспілкувалися сьогодні. Причому він сам наполіг на цьому, щоб прояснити позиції та уникнути жодних недомовок. Показав узгоджений ним текст свого інтервʼю, який виявився не зовсім ідентичним опублікованому. Зокрема, після слів про загальну амністію, виявилося, були ще слова "крім тих, у кого руки по лікоть у крові". Але ці слова чомусь зникли", — повідомив Гармаш.

На думку Гармаша, це той випадок, коли проблема не в ідеях, а в нерозумінні і маніпуляції людиною, яка щиро любить свою країну, але яка через тривале перебування поза політикою, не зорієнтувалася в цих каламутних водах. "Діда просто підставили, і я маю на увазі не тільки проросійське видання", — зауважив він.

Діда підставили, тому що останній орієнтується у каламутних водах української політики. Але справа в тому, що каламутними їх роблять саме такі заяви і, головне, коментарі з приводу своїх заяв.

Нагадаю, напередодні пояснень Гармаша в інтерв"ю "5 каналу" Вітольд Фокін встиг заявити, що реакцією на свої слова задоволений. Більше того, на думку Фокіна, в провладних структурах є заслані козачки. "Якщо прихильники війни бісяться, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", - зазначив він.

Сам Гармаш казав, що, на його думку, ініціативи, які пропонував Фокін шкідлива для перемовин. "Вони є повністю віддзеркалюванням Російського постулату про те, що в Україні громадянська війна. Крім того, вони сигналізують заходу, що Україна розгортається геополітично до Росії. Тому я вважаю такі заяви шкідливі", — зазначив він.

Більше того,Гармаш зазначив, що питання через заяви Фокіна має бути до тих, хто включив його у склад української делегації ТКГ.

В свою чергу Кравчук стверджує, що не пропонував кандидатуру Вітольда Фокіна на посаду свого заступника. За його словами, з такою ініціативою виступив особисто президент Володимир Зеленський.

Все це нагадало мені знаменитий діалог з фільму "Іван Васильович змінює професію":

-Змилуйтесь. Між іншим Ви мене не так зрозуміли.

- Як же тебе зрозуміти, коли ти не чого не кажеш....

Запитання до членів ТГК, а саме: заяви Фокіна-це все ж таки "непорозуміння", чи, навпаки, влучили куди треба?

А тим часом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вважає такі висловлювання провокативними і спекулятивними, повідомила пресслужба МВС.

Представник фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Качура запропонував викликати представника України в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання профільного комітету. Депутати підтримали дану пропозицію і призначили позачергове засідання.

Автор: Д. Снєгирьов