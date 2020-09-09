Порушення російсько-терористичними військами режиму тиші на Донбасі, є реакцією на проліт американських бомбардувальників над Чорним і Азовським морями, а також шантажем з метою загальмувати зближення України з ЄС і НАТО.

4 вересня над Україною здійснили політ три стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress Військово-повітряних сил США. До першого за останні 25 років польоту було залучено три з шести літаків, що базуються на авіабазі у штаті Північна Дакота, які нещодавно були перекинуті на базу Фейрфорд у Великій Британії. Вони пролетіли на відстані 53 км від кордону з незаконно анексованим Кримом.

Українські винищувачі Су-27 та МіГ-29 зустріли Б-52 над кордоном з Польщею та супроводжували їх над територією України до Азовського моря і назад. З боку Чорного моря, літаки електронної розвідки RC-135V/W, Airseeker і Sentinel R1, збирали інформацію про те, як інтегровані системи ППО Росії та інші вузли управління і контролю реагують на бомбардувальники.

На мою думку, демонстративний проліт американських і британських літаків пов’язаний із запланованими військовими навчаннями "Кавказ-2020", що відбудуться у Південному воєнному окрузі РФ, до якого входить і тимчасово окупований Крим. Під час маневрів РФ планує розгорнути додаткові підрозділи Збройних сил у безпосередній близькості від кордонів України, а загальна кількість військових, за оцінками фахівців, сягне 120 тисяч осіб.

У липні екс-командувач військами США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив про те, що під час проведення цих навчань, Росія може вдатися до військових провокацій з території незаконно анексованого Криму. За словами Ходжеса, довгострокова мета РФ — повністю контролювати все узбережжя Чорного моря, відрізавши від нього Україну.

Тож обліт військових літаків США і ВПС Британії стався не випадково – вони "промацали" потугу російських окупаційних військ у Криму. Російські системи "ловили на живця", а у якості приманки були задіяні американські стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress.

І це їм і вдалося, бо вже 6 вересня французький корабель радіоелектронної розвідки Dupuy de Lôme (A759) пройшов Босфорську протоку. За оцінками російських спеціалістів, він атакував раніше виявлені райони позиціонування у Криму російських зенітно-ракетних систем С-400.

Переконаний, що саме цей проліт літаків спровокував нинішнє загострення на Донбасі. Нагадаю, що на наступний день, а саме: 5 вересня ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що терористи готові атакувати позиції ЗСУ біля селища Шуми в передмісті Горлівки. В якості інформаційного прикриття можливої військової ескалації, представник терористів назвав проведення в цьому районі інженерних робіт українськими військовими.

Варто зазначити, що ці звинувачення безглузді хоча б тому, що згадано колишні позиції бойовиків 1-го Армійського корпусу "ДНР". Фактично українські військові просто зайняли позиції, які були залишені бойовиками під час вирівнювання лінії розмежування. Тим не менше, Росія "руками" маріонеткових "Л/ДНР", спровокувала загострення і порушення перемир’я, що є тиском не лише на Київ, але в першу чергу, на західних партнерів України. Фактично Кремль використав збройний конфлікт на Сході України для тиску, передусім, на Сполучені Штати.

Росія відреагувала на обліт британцями й американцями у вигляді заяв міністра оборони Сергія Шойгу. Він заявив, що польоти бомбардувальників – це імітація американською стороною нанесення ракетних ударів по позиціях російських ППО.

Ця заява має прямий зв’язок із нинішнім загостренням на Сході, оскільки була виголошена Шойгу саме 6 вересня – в день початку загострення на Сході. 6 вересня збройні формування РФ обстріляли підрозділи Об’єднаних сил поблизу Красногорівки, було поранено українського військового. Пізніше терористи здійснили ще один обстріл, під час якого загинув боєць ЗСУ.

В свою чергу Командування ВПС США в Європі офіційно заявило, що метою польоту групи американських стратегічних бомбардувальників B-52H була демонстрація можливостей щодо стримування РФ.

Показово, що спочатку Пушилін переніс дату потенційної атаки терористів на позиції ЗСУ на 7 вересня, а згодом на ще пізніший термін. Переконаний, що найближчим часом очільник "ДНР" буде ще кілька разів переносити дату атак на позиції ЗСУ, і це триватиме до 21 вересня – моменту початку навчань "Кавказ-2020".

Цією провокацією і загостренням на Донбасі, Кремль дає Заходу чіткий сигнал, що готовий демонтувати нормандські домовленості у разі зближення України з Північноатлантичним альянсом. Росія використовує воєнний конфлікт на Сході, аби мати певний важіль впливу на Україну і блокувати її європейську інтеграцію, а також поступові кроки на шляху до набуття повноцінного членства у НАТО.

Особливо в контексті того, що у липні Альянс надав Україні спецстатус країни-спостерігача.

Москва таким чином намагається продемонструвати Вашингтону, що розглядає Україну зоною своїх стратегічних інтересів.

Автор: Д. Снєгирьов