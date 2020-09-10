Городской голова Киева Виталий Кличко за время своей каденции не справился с засорением столицы и ее окрестностей

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко.

"В столице за 6 лет правления действующего мэра так и не решен вопрос с переработкой отходов. Хотя, напомню, Виталий Кличко еще в 2014 году обещал привлечь инвесторов чтобы построить новый, современный мусороперерабатывающий завод в Киеве. Затем, в 2018, обещал, что такой завод появится через два года. Они уже идут, а в этом направлении не сделано ни одного шага. Зато команда Кличко замыливает киевлянам глаза модернизацией старого мусоросжигательного «Завода" Энергия ", который по мировым стандартам уже прожил свою и не соответствует никаким экологическим нормам", – заявил политик.

Томенко указал на то, что бесполезным обещаниям Виталия Кличко уже давно не верят жители Харьковского массива и Позняков, которые ежедневно вынуждены доехать гарью.

Но в этом вопросе, считает он, важно не только современная переработка мусора.

"Сначала необходимо ввести эффективную систему его сортировки. Это уже давно сделано во всех современных столицах мира. А вот в Киеве сортировочных линий, которые могут справиться со столичным объемом мусора, нет. А потому, даже то, что собирают в сортировочные контейнеры в столичных дворах, по факту оказывается на пятом полигоне, который уже стал эпицентром экологической катастрофы", – акцентировал внимание политик.

Николай Томенко напомнил, что этот полигон находится в селе Подгорцы под Киевом и был построен еще в 1986 году.

"И хотя еще в декабре прошлого года Кличко сообщил о планах закрытия и рекультивации полигона, никаких реальных шагов в этом направлении не сделано. Судя по всему, столица будет использовать эту свалку для выбрасывания отходов и далее - альтернативы не создано. Местные жители неоднократно протестовали против работы полигона на территории села Подгорцы, ведь он отравляет воздух и подземные воды. Но разве Кличко на них обращает внимание?", – возмущен политик.

Получается, делает вывод Николай Томенко, что единственное «достижение» команды Кличко на ниве борьбы с засорением столицы и ее окрестностей, это разработка Плана управления отходами.

"За 6 лет, что Кличко у власти - только план! И его смогли утвердить на сессии Киевсовета ... А Киев тем временем тонет в мусоре!", – подвел итог лидер "Рідної країни".