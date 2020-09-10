В мире всё больше появляется не просто экспериментов, но уже и результатов по введению базового дохода. Большинство из этих результатов развенчивают мифы ультралиберальных экономистов о том, что беднякам нельзя давать деньги «просто так» - они их пропьют или потратят другим нерациональным способом, а также потеряют стимулы к труду. Голландский экономист Рутгер Брегман в своей книге «Утопия для реалистов: как построить идеальный мир» приводит примеры, как базовый доход меняет в лучшую сторону жизнь простых людей.

«Исследования во множестве стран убедительно доказывают, что бесплатные деньги работают. Учёные уже связывают безусловные наличные выплаты со снижением уровней преступности, детской смертности и недоедания, с частотой подростковой беременности и прогулов, а также с ростом школьной успеваемости, экономики и равноправия полов.

В своей книге «Просто дайте бедным денег» учёные Университета Манчестера приводят бессчётные примеры случаев, когда выдача наличных без каких-либо условий или с незначительными оговорками помогала. В Намибии показатели недоедания прямо-таки спикировали (с 42 до 10%), как и показатели по прогулам (с 40% до нуля) и преступности (на 42%). И снова больше всего пользы от этого детям. Они меньше страдают от голода и болезней, становятся выше ростом, лучше успевают в школе, шанс эксплуатации их труда снижается.

И как оказалось, есть категория продуктов, на которую бедные люди не тратят доставшиеся им бесплатные деньги: это табак и алкоголь. Большое исследование Всемирного банка показало, что в 82% всех проанализированных случаев в Африке, Латинской Америке и Азии потребление алкоголя и табака снижалось.

Но есть ещё более удивительные данные. В Либерии проводился эксперимент с целью узнать, что произойдёт, если выдавать по $200 самым закоренелым беднякам. По трущобам собрали алкоголиков, наркоманов и бойких преступников. На что они тратили деньги через три года? На еду, одежду, лекарства и мелкие предприятия. И всё же аргумент о лености бедняков приводят снова и снова. Сама устойчивость этого представления подтолкнула учёных проверить его истинность. Всего несколько лет назад престижный медицинский журнал Lancet подытожил свои наблюдения: бедные, получая деньги без каких бы то ни было условий, обычно склонны больше трудиться.

Десятки миллионов долларов были выделены для того, чтобы снабдить базовым доходом более чем 8500 американцев в Нью-Джерси, Пенсильвании, Айове, Северной Каролине, Индиане, Сиэтле и Денвере в рамках самых первых крупномасштабных социальных экспериментов, проводимых с участием экспериментальных и контрольных групп. Исследователи хотели ответить на три вопроса: 1. Станут ли люди, начав получать гарантированный доход, работать значительно меньше? 2. Не будет ли программа слишком дорогой? 3. Не окажется ли она неосуществимой по политическим причинам? Ответы: нет, нет, да.

Количество рабочих часов упало весьма незначительно. Сокращение объёма оплачиваемой работы в среднем составляло 9% на семью, и в каждом штате начинали меньше работать люди в возрасте от 20 до 30 и женщины с маленькими детьми.

Эти пилотные проекты дали нам возможность иначе говорить, иначе думать, иначе описывать задачу. Именно так и начинается прогресс».

Источник: Телеграм-канал Proeconomics