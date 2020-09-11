Кияни мають знати, навіщо Київрада виділила скандальній фірмі Еко-Буд-Трейд ще 400 млн

Про це заявив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

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Вчора в масонському стилі, без ЗМІ та громадськості, більшість Київради з енного разу додала ще 400 мільйонів гривень скандально відомій фірмі Еко-буд-трейд. Як описують журналісти, ця компанія пов‘язана з одним з очільників команди Черновецького Комарницьким та з родиною Тищенка, керівника ЗЕ-команди в Києві.

Отож, на вчорашній сесії після перекидки грошей із освіти, культури та спорту на транспортні статті, з‘ясувалося, що окрім зарплат працівникам метро та Київпастрансу є ще й 400 мільйонів для вищезгаданої корупційної трійці!

Нагадаю, що попередній бюджетний мільярд на Подільсько-Воскресенський міст був невідомо як витрачений. Саме тому один з підрядників забрав неоплачені ванти, а правоохоронці відкрили кримінальну справу. Уточню, що остаточного проекту з’їздів з цього мосту як з лівого так і правого берегу досі не існує, а проект будівництва метро на Троєщину ще й не починали розробляти!

Тож питання: куди виділяли ще 400 мільйонів із податків киян - на виборчу кампанію дружніх між собою партій Зеленського і Кличка?!

П.С. За це рішення голосували більшість депутатів із фракцій Порошенка, Тимошенко, Омельченка і Садового!

П.С. Тим часом, Черновецький колишній начальник нинішнього смотрящего за Києвом Комарницького судиться за статус російської мови як 2 державної!