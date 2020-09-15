Стало відомо, над чим зараз працює Державна еконіспеція України

Про це розповів очільник відомства Андрій Мальований, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів та будь-яких змін:

Державна екологічна інспекція працює над імплементацією європейських норм в законодавство.

Вчора підключився до онлайн-зустрічі проекту «Підтримка України в наближенні законодавства ЄС у сфері навколишнього природного середовища (якість атмосферного повітря, управління відходами)». Розповів, що Державна екологічна інспекція робить в цьому напрямку.

Перше – це, звісно, законопроект №3091 «Про державний екологічний контроль», який дуже важливий для реформування природоохоронної галузі. На останньому засіданні комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування я наполягав на тому, щоб проект закону був направлений на доопрацювання. Впевнений, що тільки повний, заснований на європейських нормах, деталізований законопроект може бути прийнятий. А для цього потрібні час та зусилля.

Друге – Держекоінспекція працює над проектами постанов та наказів Міндовкілля, які дозволять упорядкувати нашу роботу. Наприклад, зараз у міністерстві розглядається положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із плавзасобів. Наказ про затвердження цього порядку дозволить нам нараховувати збитки за єдиними правилами.

Зараз бачимо, що Міністерство довкілля та природних ресурсів активно підтримує нас на шляху реформування.

Тому чекаємо на швидке втілення всіх законодавчих ініціатив, які дозволять наблизити нашу країну до рівня Європейського Союзу в питанні захисту екології.