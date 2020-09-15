Що жде тебе народе?
Куди тобі брести?
Л.Костенко
Слово «правда» стало едва ли не самым главным в нашей жизни.
Не трудно догадаться, почему оно выдвинулось на первые роли, потому что при Порошенко и сейчас нам, в основном, врут.
Резко похудевшая Лолита в черном платье ошарашила видом под руку с известным красавчиком: «Нуждаемся друг в друге»
Разводящийся с Асмус Гарик Харламов перестал скрывать свой тяжелый диагноз: что известно
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Где же была правда во время Революции достоинства? Где была такая очевидная, такая необходимая, такая бесспорная? Почему тогда не заступилась за невинных и не обличила виновных? Вместо ответа на этот вопрос наши люди выбрали мечту-миф: вот придет честный, справедливый, правдивый президент и правда обретет свое истинное место, когда ложь и правда поменяются местами. Вышло все, как и прежде. Пока что ничего не изменилось, даже наоборот, гнет стал тяжелее, жестче. Ложь позеленела и расцвела буйным цветом, а люди чувствуют тот же холод, туже боль. «Слуги народа» ведут страну к катастрофе, где нет правды, нарушается Конституция, нет и демократии. Политический обман неотвратимо и необратимо стал орудием коррупции, корысти и лжи.
Слушаешь «Слуг» и складывается такое впечатление, что их сознание заволокла темная мгла, не могут увидеть и осмыслить очевидные вещи, не задумываются о неизбежных, негативных последствиях обнищавшего народа.
А МВФ все больше затягивает страну в пропасть. Всем давно известно, что управление страной сосредоточено не на Банковой, а далеко за пределами Украины.
Обнищавший человек обозлен, жаждет мести и вместо созидания, добра начинает сеять горе. Но об это власть, по-видимому, никогда не задумывается. В глубине их душ − бездна, ничего не видишь, но там ничего и нет, в их незрячих душах просто пропасть. Люди полагали, что с приходом к власти В.Зеленского связали свою судьбу с великой истиной, а выяснилось, что доверились интеллектуальной фантазии, которой не суждено воплотиться в нашу жизнь. Народ полагал, что президент поведет Украину в царство правды, свободы, независимости и духовной благодати, а оказалось − наша дорога ведет в никуда. Власть занимается самоистреблением. Ведет страну в пропасть. Что же это за таинственный план В.Зеленского, его идеалы, которые приходиться скрывать от народа, эту истину?! Возможно, есть план обратить страну в другую веру? Конечно, задача не легкая, но неосуществимой её назвать нельзя. После того, как власть обманула свой народ, до основания разрушает свое государство, экономику, науку, медицину, просвещение, оскорбила свою мысль и совесть признаться в заблуждении, в преступной ошибочности содеянного действительно трудно.
Так не лучше ли В.Зеленскому примириться с действительным положением вещей, пусть со страшной, но правдой и успокоить свою душу и найти в себе силы для другой работы, для предстоящих трудов и испытаний? Жизнь-то продолжается. Сохраняйте мудрость и не разрушайте страну, то, без чего украинский народ сегодня не проживет?
Надо людям дать жить, а не дышать.
Стережіться ж, бо лихо вам буде.
Т.Шевченко
Украинский Журналист Павел Ильюша