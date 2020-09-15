Що жде тебе народе?

Куди тобі брести?

Л.Костенко

Слово « правда » стало едва ли не самым главным в нашей жизни.

Не трудно догадаться, почему оно выдвинулось на первые роли, потому что при Порошенко и сейчас нам, в основном, врут .

Где же была правда во время Революции достоинства? Где была такая очевидная, такая необходимая, такая бесспорная? Почему тогда не заступилась за невинных и не обличила виновных ? Вместо ответа на этот вопрос наши люди выбрали мечту-миф : вот придет честный, справедливый, правдивый президент и правда обретет свое истинное место, когда ложь и правда поменяются местами. Вышло все, как и прежде. Пока что ничего не изменилось, даже наоборот, гнет стал тяжелее, жестче . Ложь позеленела и расцвела буйным цветом, а люди чувствуют тот же холод, туже боль. «Слуги народа» ведут страну к катастрофе , где нет правды , нарушается Конституция , нет и демократии . Политический обман неотвратимо и необратимо стал орудием коррупции, корысти и лжи .

Слушаешь «Слуг» и складывается такое впечатление, что их сознание заволокла темная мгла , не могут увидеть и осмыслить очевидные вещи, не задумываются о неизбежных, негативных последствиях обнищавшего народа.

А МВФ все больше затягивает страну в пропасть. Всем давно известно, что управление страной сосредоточено не на Банковой, а далеко за пределами Украины .

Обнищавший человек обозлен, жаждет мести и вместо созидания, добра начинает сеять горе . Но об это власть , по-видимому, никогда не задумывается . В глубине их душ − бездна , ничего не видишь, но там ничего и нет, в их незрячих душах просто пропасть . Люди полагали, что с приходом к власти В.Зеленского связали свою судьбу с великой истиной, а выяснилось, что доверились интеллектуальной фантазии, которой не суждено воплотиться в нашу жизнь. Народ полагал, что президент поведет Украину в царство правды, свободы, независимости и духовной благодати , а оказалось − наша дорога ведет в никуда . Власть занимается самоистреблением. Ведет страну в пропасть . Что же это за таинственный план В.Зеленского, его идеалы, которые приходиться скрывать от народа, эту истину?! Возможно, есть план обратить страну в другую веру ? Конечно, задача не легкая, но неосуществимой её назвать нельзя. После того, как власть обманула свой народ, до основания разрушает свое государство, экономику, науку, медицину, просвещение, оскорбила свою мысль и совесть признаться в заблуждении, в преступной ошибочности содеянного действительно трудно.

Так не лучше ли В.Зеленскому примириться с действительным положением вещей, пусть со страшной, но правдой и успокоить свою душу и найти в себе силы для другой работы, для предстоящих трудов и испытаний ? Жизнь-то продолжается . Сохраняйте мудрость и не разрушайте страну , то , без чего украинский народ сегодня не проживет ?

Надо людям дать жить, а не дышать .

Стережіться ж, бо лихо вам буде.

Т.Шевченко

Украинский Журналист Павел Ильюша