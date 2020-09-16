Українці мають вільно розпоряджатися землею

Таку думку висловив експерт Роман Головін на своїй сторінці у Facebook, передає Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів та будь-яких правок:

Головною невід’ємною умовою вільного розпорядження землею є право розривати договори оренди землі і державна підтримка самостійного господарювання власників землі через їх участь в Товариствах власників землі. Поки що цього не має. Але це передбачено в законопроекті №3208 «Про прогресивні земельні відносини».

Прийнятий же Радою Закон про так званий ринок землі №552-IX не має нічого спільного з вільним правом розпоряджатися землею.

Спілкуючись з депутатами та лоббістами, які так «мужньо» боролися за прийняття Закону про так званий ринок землі №552-IX (був проектом №2178-10), дізнаюсь цікаву річ: їхні соціологи з’ясували, що після прийняття Закону про так званий ринок землі №552-IX українці-власники землі різко змінили ставлення до питання продажу землі і в переважній більшості підтримують цей Закон і навіть йому раді.

Коли таке говорили депутати, то, мабуть, мали на увазі, що Законом про так званий ринок землі №552-IX дано право власникам землі розпоряджатися нею – продавати.

Безумовно, надати право в чомусь, навіть якщо немає бажання його реалізовувати, - завжди добре.

Але є кілька великих і жирних «АЛЕ».

АЛЕ №1. А чи соціологи знають, чи визначили таку обставину, за якою ціною хотіли б продати землю її власники, точніше, за якою ціною яка кількість власників готова продавати землю. Ні, соціологи не знають, але я можу підказати: ті, хто хоче продати землю, бачать ціну від 4000 доларів США і вище (аж до європейських цін (по 40-60 тисяч Євро) за 1 гектар).

Так що ті власники, які «зробили» соціологам в їх опитуваннях бачення суспільного щастя від Закону про так званий ринок землі, говорили про це щастя, мріючи про отримання грошового результату від множення гектарів власності на вищезазначені величезні цифри цін. Такі результати певною мірою виправдані, але тільки за інших умов, але не за умов прийнятого Закону про так званий ринок, який насправді визначав, хто може продавати, він визначив, хто може купувати, бо закон «зроблено» під певних покупців.

АЛЕ №2. А чи соціологи знають, чи довели опитуваним власникам землі той факт, що земля, яка знаходиться в довгостроковій оренді та й ще за «смішні» гроші, не цікава для купівлі як актив, окрім самого орендаря, бо в такій ситуації більшу ціну заплатити може тільки орендар і тільки за умови, якщо в нього є гроші чи елементарне бажання купувати.

АЛЕ №3. А чи соціологи знають, чи довели опитуваним власникам землі той факт, що прийнятим у першому читанні проєктом закону №2194 передбачено отримання власником землі дозволу на продаж землі від орендаря? Чи довели соціологи, що власника землі закріпачують? А як не хочеш бути кріпаком, то віддай землю!

АЛЕ №4. А чи соціологи знають, чи довели опитуваним власникам землі той факт, що навіть вільну від оренди землю аграрні олігархи планують скуповувати, а скоріше за все і будуть скуповувати, не дорожче 1000 -1200 доларів США за 1 гектар, що обумовлено обмеженням граничною прибутковістю від землі та наявними найкращими умовами для кредитування. За таких умов немає підстав в їхньому баченні для зростання ціни на землю – зростання ціни може відбуватися тільки за умови зростання прибутковості від землі, яке малоймовірне, поки земля в оренді.

Очікування селян – власників землі щодо “продати землю і купити квартири” не будуть реалізовані, а з прийняттям ще й законопроекту №2194 селяни взагалі можуть забути про продаж: відповідно до нього землю власнику землі можна буде продавати тільки з дозволу орендаря.

Після реалізації таких пасток такого земельного реформування від “слуг”, можна говорити навіть і про зниження цін на землю під впливом монополізацізії “слугами” контролю за земельними відносинами через створений під них так званий ринок землі.

Як бачимо, начебто наші «слуги» надають нам право розпоряджатися землею, але з іншого сторони майстерно його відбирають, зобов’язуючи продати землю орендарям, агрохолдингам і псевдофермерам. Це не має нічого спільного з вільним розпорядженням землею.

Я за вільне розпорядження землею її власником. Я за ефективного власника-українця і за прогресивні земельні відносини. Я за стартову ціну продажу в 120-200 тисяч гривен за 1 гектар (4-6 тисяч доларів за 1 гектар). Це все забезпечує законопроєкт «Про прогресивні земельні відносини» №3208, автором якого я є. В законі йдеться про власника землі, про збільшення прибутку від землі, про зростання ціни і цінності землі, про право українця на власну землю. Наш проект Закону №3208 формує правильне національно-орієнтоване бачення землі і земельних відносин.

Головною невід’ємною умовою вільного розпорядження землею є право розривати договори оренди і підтримка самостійного господарювання через участь власників землі в Товариствах власників землі. І це теж прописано в законопроекті №3208 «Про прогресивні земельні відносини».

Вже орендарі і їх лобісти оголосили, що законопроект №3208 «Про прогресивні земельні відносини» не пройде – тільки забули запитати дозволу на непроходження цього закону у власників землі та громадян України!

Тож нехай угрупування орендарів і аграрних олігархів говорять що хочуть. Пріоритети вже розставлені, і головний пріоритет - це власники землі, громадяни, українці, українське суспільство і українська держава.

А нам потрібно об’єднуватися і протидіяти угрупуванням орендарів і агроолігархів та змушувати владу діяти в наших національно-орієнтованих інтересах.

В об’єднанні власників землі – сила власників землі!

Отже, я, Роман Головін, запрошую вас долучатися до спільноти "Всеукраїнського об'єднання власників землі" у Facebook, яке за посиланням (тисність на посилання і приєднуйтеся).

Нам потрібно багато чого зробити разом, щоб отримати те, чого ми хочемо, і бути успішними. Але перший крок – об’єднатися.

Робіть вподобання (лайки), робіть репости і пишіть коментарі та ставте запитання – доведемо, що ми – не село забите, а майбутні власники аграрних виробництв.

Ознайомитися з текстом проєкту закону №3208 “Про прогресивні земельні відносини” можна, натиснувши на посилання: текст проєкту Закону №3208.