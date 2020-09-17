Російська Федерація та ватажки "ЛНР" і "ДНР" намагаються прив’язати наступний обмін полоненими до виконання політичної частини Мінських угод, зокрема змусити Україну провести вибори в ОРДЛО. До того ж Кремль спробує зайняти позицію посередника в переговорах і посадити Київ за один переговорний стіл з Луганськом і Донецьком.

Зазначу, що наразі між Україною і терористичними "Л/ДНР" триває підготовка до нового обміну за формулою 100/100. В цьому контексті, окупанти намагаються прив’язати процес обміну до виконання політичної частини нормандських і мінських домовленостей.

Так, наприклад, "міністр закордонних справ" самопроголошеної "ДНР" Наталія Ніконорова висунула Києву ультиматум – обмін полоненими лише після скасування рішення Верховної Ради про неможливість проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. РФ і квазіреспубліки будуть акцентувати на цьому увагу, що свідчить про високу політизованість питання обміну і використання його в якості тиску. Небезпека цього процесу для України полягає ще й в іншому – Росія чудово розуміє, що якщо обмін відбувається до місцевих виборів, команда Зеленського використовує його в якості додаткового елемента агітації за власну політичну силу. Тому РФ спробує використати страхи Зеленського щодо можливого зриву обміну.

Підготовка нового обміну, стикається з проблемами і в контексті верифікації списків полонених. Зауважу, що минув місяць, але бойовики досі не підтвердили наявність у в’язницях квазіреспублік 100 громадян України, яких готові обміняти.

За інформацією ГІ "Права справа", минулого тижня в окупованому Луганську відбулася нарада в "міністерстві держбезпеки ЛНР" за участю російських кураторів, під час якої обговорювалося питання штучного поповнення т.зв. "обмінного фонду". За інформацією місцевих джерел, з другої половини минулого тижня, "міністерство держбезпеки ЛНР" затримало трьох цивільних осіб. Тобто, окупанти використовують уже сталу практику поповнення "обмінного фонду" за рахунок цивільного населення, які не відповідають певним критеріям, або ж місцевих бізнесменів, які відмовляються сплачувати данину.

Варто зазначити, що подібна практика щодо штучного поповнення т.зв. "обмінного фонду" не вперше використовується російськими кураторами і "міністерствами держбезпеки ЛДНР".

13 грудня 2017 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" отримує інформацію, що напередодні у тимчасово окупованому Луганську відбулася нарада за участі лідера "ЛНР" Плотницького, на якій порушувалося питання збільшення кількості заручників за рахунок проукраїнські налаштованих місцевих мешканців.

28 грудня 2017 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" інформує спеціальні служби України про те, що в окупованому Луганську відбулася аналогічна нарада у "міністерстві державної безпеки ЛНР".

Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив тоді, що протягом останніх тижнів значно збільшилася кількість випадків незаконних затримань співробітниками "спеціальних служб" самопроголошених республік місцевих жителів за обвинуваченням у співпраці з українськими спецслужбами і ЗСУ. Називається кількість затриманих співробітниками "МДБ ЛНР" – від 13-ти до 15-ти місцевих мешканців.

Варто зазначити, що наприкінці вересня 2017 року, за інформацією першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, в ОРДЛО підтвердили інформацію про 42 українських заручників. Згодом, у грудні 2017 року, Геращенко заявила, що українській стороні вдалося встановити місцезнаходження 58 осіб, утримуваних на території, підконтрольній бойовикам.

Збільшення кількості українських заручників з 42 до 58 осіб було фактичним підтвердженням інформації "Правої Справи" про масовий характер арештів проукраїнські налаштованих місцевих мешканців. Підтверджується не тільки інформація про арешти, а й кількість затриманих співробітниками "МДБ ЛНР" місцевих мешканців.

30 грудня 2017 року офіційні представники силових структур так званої "ЛНР" змушені були підтвердити факт проведення наради. Самопроголошений в.о. начальника управління "народної міліції ЛНР" полковник Михайло Філіпоненко повідомив, що на поточному тижні було проведено координаційну нараду з керівниками силових структур, міністерств і відомств. На засіданні обговорювалися питання протидії підривній діяльності українських спецслужб на території республіки, з постановкою завдань по її нейтралізації, а також питання протидії тероризму і диверсійної діяльності противника. У підсумку, за словами речника бойовиків, був розроблений ряд пропозицій щодо вирішення цих питань.

Повертаючись до теми обміну полоненими, хотів би зауважити, що головний позитивний момент у процесі підготовки до обміну полягає у тому, що Україні вдалося добитися допуску "Червоного хреста" до місць утримання українських полонених. На мою думку, по-перше, це дозволить верифікувати списки полонених для обміну, і по-друге, перевірити місця й умови, в яких утримуються заручники.

Ще одним проблемним аспектом обміну полоненими є позиція Російської Федерації. Нагадаю, що за висловлюваннями російських можновладців, ситуація з обміном фактично поставлена «на паузу».

Примітно, що на вищезгаданій нараді з представниками "ЛНР" у Луганську порушувалося питання щодо можливого відтермінування обміну до моменту проведення зустрічі радників голів країн нормандського формату. Тобто, якщо сьогодні говорять про те, що ця зустріч має відбутися за 10 днів, то РФ може запустити якісь процеси, які будуть або гальмувати, або взагалі зроблять обмін неможливим. І ще один момент – Росія прагне зайняти позицію посередника і не прив’язувати себе до позиції "Л/ДНР". А самопроголошені "республіки" будуть фактично диктувати умови обміну, тим самим легалізуючи ідею РФ посадити за один переговорний стіл Луганськ, Донецьк і Київ. Цей механізм запущений: уже пролунали відповідні заяви з боку "ДНР", наразі очікуються аналогічні інсинуації з боку "ЛНР".

Крім того, зазначу що на нараді у Луганську обговорювалося питання координації діяльності силових структур для унеможливлення т. зв. "диверсійних актів" на території "республіки". Таким чином в "ЛНР" уже впроваджено режим контрдиверсійної діяльності. Він дозволяє "спецслужбам" вдаватися до превентивних заходів – здійснювати масові арешти та "бурхливо імітувати свою діяльність", коли під виглядом українських ДРГ будуть затримувати представників цивільного населення.

Нагадаю, 7 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що найближчими тижнями планується масштабний обмін полоненими в форматі "100 на 100". За його словами, Україна вже передала ОБСЄ список для обміну, аналогічний список склали й терористи ОРДЛО.

Останній обмін полоненими між Україною та "Л/ДНР" відбувся 16 квітня 2020 року. Київ повернув 20 своїх громадян, а передав на тимчасово окуповані території 14 осіб.

Автор: Д. Снєгирьов