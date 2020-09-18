Лякать людей артист не має права

Твоє мистецтво – радощі для всіх.

Л.Костенко

Украинский народ сегодня думает как добыть хлеб насущный – вот к чему привела власть президента В.Зеленского: как вообще такое оказалось возможным?

Во власти много своих людей президента, но мало умов, много просящих и мало достойных. Создан «Ордан неверной верности». Украинский народ переживает эту драму, как личное горе и понимает истоки этой драмы.

Люди поверили президенту, что он будет строить справедливое общество. Но жизнь и дела, решения, поступки выстраивают парадоксальные сюжеты. Каждый раз властью принимаются антинародные реформы и законы. И это начинает кровоточить, словно плохо зажившая рана. Жаль? Но украинский народ сам выбрал главного режиссера. Теперь приходится гадать на каком перекрестке следовало повернуть направо, а не налево, чтобы найти другие альтернативы.

Теперь украинский народ считает, что политика власти ошибочная, вредная, губительная для страны. Нет, это не ошибка. Это сознательная линия президента и его офиса: продать землю, а безземельное человечество – это человечество, потерявшее святыню, потерявшее Родину в угоду МВФ, внешнему управлению. Президент вышивает по канве П.Порошенко. Отдали им украинскую банковскую систему, продолжаем унижать медицину, просвещение, судебную систему, уничтожать науку, малый и средний бизнес. Обкладывать народ непосильными тарифами. Это не реформы, а трансплантация страны. Куда мы идем? В «слепящую тьму», темное марево кошмара. «Кто виноват, что делать и какой счет?»

Теперь понятно, что эта дорога не приведет к Храму из-за отказа от общечеловеческих нравственных ценностей. Понимаем, что нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше… Как мы допустили и сами дожили до этого? Что с нашей совестью? Совесть – это немой собеседник, или личное Я, теперь все это игнорируется молодой зеленой властью.

Жизнь при В.Зеленском лучше не становится, проблемы не решаются, а виновных нет, вернее виновными объявляются как раз те, кому и так живется очень плохо. Власть не ведает, что творят и во имя сотрудничества с МВФ, предают не только себя, но и свой народ. Власть, руководство страной – ответственное, сложное дело, чтобы использовать ее сцену в качестве эстрадных подмостков.

Ти ще не тямиш у державних справах,

Ти ще не знаєш правих і неправих,

Все, може, так, а, може, все інак.

Т.Шевченко

Украинский журналист Павел Ильюша