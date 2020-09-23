Экс-командир полка “Азов”, руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин считает новую “Стратегию национальной безопасности Украины” сдачей интересов страны

Об этом он написал в своем блоге на партийном сайте.

“Это просто набор общих предвыборных лозунгов популистского характера, еще и крайне опасных по своей сути. Документ декларирует принципы обеспечения своих интересов путем переговоров и закладывает откровенно пассивные основы для построения политики безопасности и обороны”, - объясняет Жорин.

Он также проводит параллели с оборонной политикой времен Кравчука и Фокина, которые с недавних пор представляют Украину в ТКГ. Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для расследования фактов хищений в ВСУ за 2004 - 2017 года, оценила этап правления Кравчука как не менее трагический в истории реформирования ВСУ, чем период президентства Януковича.

Военная доктрина 1993 года также была “мирной” и не определяла четких задач для развития армии. Это стало причиной деструктивных процессов, например - сокращения численности ВСУ на 300 тысяч человек.

По мнению экс-командира “Азова”, есть прямое сходство между инициативами Зеленского и Кравчука. “Объяснить преступные действия несложно - это госизмена”, - отмечает он.